Šogad apmeklētājus priecēs džeza izpildītāja un Nidas džeza festivāla organizatora Leonīda Šinkarenko vadīts kvartets, kurā muzicē šī brīža populārākā lietuviešu džeza dziedātāja Neda, saksofonists Vitautas Labutis, bundzinieks Linas Būda un Lietuvas džeza uzlecošā zvaigzne – saksofonists Jans Maksimovičs.
SHINKARENKO JAZZ 4N piedāvā grūvīgu, elektroakustisku oriģinālmūziku, kurā liela loma atvēlēta basa un bungu saspēlei, bet neparastus muzikālos akcentus rada divu saksofonu kopskanējums. Šajā grupā ir viss - muzikālā meistarība, enerģija, sirds un dvēsele, kā arī rotaļīga jautrība.
Lai piedalītos DŽEZA MŪZIKAS VAKRĀ, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus, ierodoties pasākuma norises vietā, apmeklētājiem no 12 gadu vecuma jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies, izslimojusi vai arī veikusi testu. Apmeklētājiem jāuzrada personu apliecinošs dokuments.
Digitālais Covid-19 sertifikāts un plašāka informācija par to pieejama šeit: vai ārstniecības iestādē, kurā veikta vakcinācija vai testēšana, kā arī jebkurā citā ārstniecības iestādē vai vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā.
DŽEZA MŪZIKAS VAKARS norisināsies brīvā dabā, tāpēc iesakām ģērbties atbilstoši laika apstākļiem un ņemt līdzi savu piknika groziņu.
Dalība pasākumā bez maksas.