Sestdiena, 4. decembris, 2021

4. decembrī pie Ogres arkveida gājēju tilta skanēs komponista Mārtiņa Brauna radītā mūzika

ONKC
4. decembrī pie Ogres arkveida gājēju tilta skanēs komponista Mārtiņa Brauna radītā mūzika
Sestdiena, 4. decembris, 2021 09:27

4. decembrī pie Ogres arkveida gājēju tilta skanēs komponista Mārtiņa Brauna radītā mūzika

ONKC

4. decembrī, godinot mūžībā devušos komponistu Mārtiņu Braunu, pie arkveida gājēju tilta pār Ogres upi skanēs Mārtiņa Brauna komponētā mūzika. Mūzika tiks atskaņota līdz ar krēslas iestāšanos.

Atvadīšanās no Mārtiņa Brauna notiks šajā sestdienā Rīgas Doma baznīcā, taču, cienot mākslinieka pēdējo vēlēšanos, bēres nebūs publisks pasākums. Mārtiņa Brauna dzīves jēga bija radīt mūziku, tāpēc komponista piederīgie aicina pieminēt mākslinieku ar tā atstāto muzikālo mantojumu.

Atsaucoties šim aicinājumam un godinot izcilo komponistu, arī Ogres novada kori un vokālie ansambļi šajā nedēļā izdzied savas mīļākās un sirdij tuvākās Mārtiņa Brauna komponētās dziesmas. Dziesmu video publicēti sociālajā tīklā Facebook, lietojot tēmturi #PieminotMārtiņuBraunu.

Apmeklējot gājēju tiltu vai citus vides objektus pilsētā, lūdzam ievērot visus fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumus.

