4. maijā svinēsim Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu

4. maijā svinēsim Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu
4. maijā, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā Ogres novada Kultūras centrs aicina baudīt svētku noskaņu, apmeklējot koncertus, izstādes un citus pasākumus.

Svētku programma:

12.00 - 14.00

Brīvības iela, pilsētas skvērs.

SANĀCIET, SADZIEDIET, SADANCOJIET 

Ogres novada Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu uzvedums.

16.00

Sanatorija OGRE, Gaismas prospekts 2/6

Reinis Zariņš. LAI ARVIEN ŠĪ TAUTA DZĪVO

Reinis ZARIŅŠ, klavieres.

Koncertā skanēs latviešu komponistu Jāzepa  Vītola, Emīla Dārziņa, Lūcijas Garūtas, Pētera Vaska un Ērika Ešenvalda mūzika un Leonīda Breikša dzejolis LŪGŠANA.

Biļetes var iegādāties visās Biļešu paradīzes kasēs un internetā šeit:

18.00

Pilsētas skvēra skatuve

SVINAM SVĒTKUS KOPĀ!

Grupas COLT jubilejas lielkoncerts

Īpašie viesi:

Dināra Rudāne (Rock 5 Band)

Ainars Virga un BUKS (Līvi)

Valts Bērziņš (Bloody Heels)

Ervīns Ramiņš (Laime Pilnīga) 

Renārs Mastiņš (Bastards).

15.00

Ciemupes Tautas nams

PAR LATVIJU

Komandu erudīcijas spēle.

Kopīga svētku galda klāšana.

4. līdz 13. maijs

Ogres Vēstures un mākslas muzejs

Izstāde Skaidrīte Albertiņa. Ogrēniete, kura balsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu

5. maijs  plkst. 18.00 

Lekcija Latviešu nacionālās virtuves veidošānās.

Astra Spalvēna, Dr.art., LU Humanitāro zinātņu fakultātes vadošā pētniece. Negaidītiem faktiem un atskārsmēm piepildīts ceļojums Latvijas gastronomijas pēdējā simtgadē.

