Svētku programma:
12.00 - 14.00
Brīvības iela, pilsētas skvērs.
SANĀCIET, SADZIEDIET, SADANCOJIET
Ogres novada Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu uzvedums.
16.00
Sanatorija OGRE, Gaismas prospekts 2/6
Reinis Zariņš. LAI ARVIEN ŠĪ TAUTA DZĪVO
Reinis ZARIŅŠ, klavieres.
Koncertā skanēs latviešu komponistu Jāzepa Vītola, Emīla Dārziņa, Lūcijas Garūtas, Pētera Vaska un Ērika Ešenvalda mūzika un Leonīda Breikša dzejolis LŪGŠANA.
Biļetes var iegādāties visās Biļešu paradīzes kasēs un internetā šeit:
18.00
Pilsētas skvēra skatuve
SVINAM SVĒTKUS KOPĀ!
Grupas COLT jubilejas lielkoncerts
Īpašie viesi:
Dināra Rudāne (Rock 5 Band)
Ainars Virga un BUKS (Līvi)
Valts Bērziņš (Bloody Heels)
Ervīns Ramiņš (Laime Pilnīga)
Renārs Mastiņš (Bastards).
15.00
Ciemupes Tautas nams
PAR LATVIJU
Komandu erudīcijas spēle.
Kopīga svētku galda klāšana.
4. līdz 13. maijs
Ogres Vēstures un mākslas muzejs
Izstāde Skaidrīte Albertiņa. Ogrēniete, kura balsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu
5. maijs plkst. 18.00
Lekcija Latviešu nacionālās virtuves veidošānās.
Astra Spalvēna, Dr.art., LU Humanitāro zinātņu fakultātes vadošā pētniece. Negaidītiem faktiem un atskārsmēm piepildīts ceļojums Latvijas gastronomijas pēdējā simtgadē.