Lai piedalītos:
- Radoši noformējiet bēbīšu ratiņus.
- Apmeklējiet foto sienu Ogrē, Krasta laukumā un uzņemiet skaistu bēbīšu ratiņu foto.
- Foto siena būs pieejama no 4. jūnija pulksten 12.00.
- Foto sūtiet Whatsapp uz tālruņa numuru 26190887, līdz 5. jūnija pulksten 13.00.
- Pie foto norādiet sekojošu informāciju: BRP, ģimenes uzvārds, tālr. nr. saziņai.
5. jūnija pēcpusdienā, virtuālas tikšanās laikā, iesūtītās ratiņu fotogrāfijas aplūkos un vērtēs žūrija, kurā piedalīsies pārstāvji no Ogres māmiņu kluba, uzņēmumiem AB PARKS un OGRES PĒRLE.
Žūrijas favorīti saņems balvas no konkursa atbalstītājiem AB PARKS un OGRES PĒRLE. Galvenā balva Dip Dap bērnu skrejritenis.
Ar konkursa uzvarētājiem 5. jūnija pēcpusdienā, organizatori sazināsies telefoniski.
Iesūtītās fotogrāfijas tiks izmantotas konkursa uzvarētāja noteikšanai un publicētas Ogres novada Kultūras centra Facebook lapā, konkursa gaitas atspoguļošanai.
Apmeklējot foto sienu 4. un 5. jūnijā un piedaloties virtuālajā konkursā BĒBĪŠU RATIŅU PARĀDE, lūdzam ievērot fiziskās distancēšanās un epidemiloģiskās drošības noteikumus.