Ceturtdiena, 09.10.2025 16:03
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 16:03
Elga, Elgars, Helga
Piektdiena, 21. maijs, 2021 12:48

4. un 5. jūnijā notiks virtuālais konkurss BĒBĪŠU RATIŅU PARĀDE

4. un 5. jūnijā notiks virtuālais konkurss BĒBĪŠU RATIŅU PARĀDE
Piektdiena, 21. maijs, 2021 12:48

4. un 5. jūnijā notiks virtuālais konkurss BĒBĪŠU RATIŅU PARĀDE

Svinot ĢIMENES DIENU, 4 . un 5. jūnijā aicinām piedalītie virtuālajā bēbīšu ratiņu foto konkursā, kurā īpaši atraktīvi noformēto ratiņu īpašnieki saņems jaukas pārsteiguma balvas.


Lai piedalītos:
- Radoši noformējiet bēbīšu ratiņus.
- Apmeklējiet foto sienu Ogrē, Krasta laukumā un uzņemiet skaistu bēbīšu ratiņu foto.
- Foto siena būs pieejama no 4. jūnija pulksten 12.00.
- Foto sūtiet Whatsapp uz tālruņa numuru 26190887, līdz 5. jūnija pulksten 13.00.
- Pie foto norādiet sekojošu informāciju: BRP, ģimenes uzvārds, tālr. nr. saziņai.

5. jūnija pēcpusdienā, virtuālas tikšanās laikā, iesūtītās ratiņu fotogrāfijas aplūkos un vērtēs žūrija, kurā piedalīsies pārstāvji no Ogres māmiņu kluba, uzņēmumiem AB PARKS un OGRES PĒRLE.


Žūrijas favorīti saņems balvas no konkursa atbalstītājiem AB PARKS un OGRES PĒRLE. Galvenā balva Dip Dap bērnu skrejritenis.


Ar konkursa uzvarētājiem 5. jūnija pēcpusdienā, organizatori sazināsies telefoniski.


Iesūtītās fotogrāfijas tiks izmantotas konkursa uzvarētāja noteikšanai un publicētas Ogres novada Kultūras centra Facebook lapā, konkursa gaitas atspoguļošanai.


Apmeklējot foto sienu 4. un 5. jūnijā un piedaloties virtuālajā konkursā BĒBĪŠU RATIŅU PARĀDE, lūdzam ievērot fiziskās distancēšanās un epidemiloģiskās drošības noteikumus.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?