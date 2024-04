60 apmeklētāju "Dalās priekā"

2023. gada čaklākās Ciemupes bibliotēkas lasītājas Mudītes (121 grāmata) iedvesmota, aicināju iesaistīties lasīšanas izaicinājumā un atzīmēt gada laikā izpildītos kritērijus (grāmata, kas publicēta pirms 100 gadiem; vismaz 500 lapaspušu bieza grāmata; grāmata, kuru sarakstījis kāds jaunāks par tevi; u. c.).

Iznācis raidieraksts par lasītāju klubu tēmu – «Piedzīvot lappuses» – «Grāmatu klubu noslēpumos», par to, cik dažādi tie ir, kādi nosacījumi, kā dibināt un kur meklēt, ja ir vēlme kļūt par dalībnieku. Raidieraksta autore ir talantīgā bibliotekāre Aija Bremšmite no Ogres Centrālās bibliotēkas.

Māra iesaka R. Šarma grāmatu «Mūks, kurš pārdeva savu «Ferrari»». Piekrīt visam teiktajam, tikai vēlējās noskaidrot no tām dalībniecēm, kas lasījušas, vai viņas kaut ko tiešām ievieš dzīvē un ievēro. Grāmata ļoti laba, bet atzīst, ka vakarā iedomātais dienas plāns izzūd, jo no rīta vairs neko no tā negribas darīt. Bet, kad kaut kas ir jādara obligāti, tad spēj saņemties, piemēram: vingro jau 8 gadus, bet atzīst, ka lielu prieku tas nesagādā. Turpinājās saruna par veselīgu dzīvesveidu, un Rasma ieteica, kā uzlabot sportošanas pieredzi – lietojot trenažieri, skatīties filmu, un, kad treniņš beidzies, arī filmu izslēgt un turpināt skatīties tikai vingrošanas laikā. Ja esot lauzta gūža, ir jāskatās video, kur cilvēki vai dzīvnieki staigā, jo smadzeņu spoguļneironi to atkārto un ir ātrāka atlabšana.

Liene iesaka A. Kamī «Svešinieku». Romāna pirmās rindiņas jau kļuvušas par klasiku, tās pārsteidz un raksturo galveno varoni. Viņš neiesaistās un neizjūt emocijas kā pārējā sabiedrība, parāda, ka var būt arī savādāk, cilvēki ir dažādi. Romāna vidū notiek kas negaidīts, bet arī bez visa tā patīkami lasīt par ikdienas dzīvi un karstu dienu pie jūras. Iesaka tiem, kam nepatīk biezas grāmatas, bet grib sākt iepazīt klasikas darbus.

Kādā brīdī sarunas aizvirzījās uz tēmu – kārtība. Rasma ieteica M. Kondo grāmatu «Kārtības maģija», jo arī pašai esot grūti atbrīvoties no nevajadzīgām lietām, uzturēt kārtību, bet šī grāmata devusi praktiskus, izpildāmus padomus, kā rīkoties, un dažus no tiem viņa ievēro joprojām. Atvilktnēs un plauktos ievietot daleņus, lai lietas nesajaucas, un palagi ir jāloka un jāglabā tā, lai audums var elpot. Mārai piekrita arī citas dalībnieces – ja vairāk nekā 5 gadus apģērbs nav vilkts, tad droši no tā var atbrīvoties. Visas dalībnieces ir izmantojušas tekstila nodošanas urnas un priecājas, ka materiāls noderēs citiem vai tiks pārstrādāts.

Madara iesaka T. Dženkinsas-Rīdas romānu «Evelīnas Hugo septiņi vīri». Tā galveno varoni intervē un lūdz pastāstīt par vīriešiem, ko mīlējusi. Intriga rodas tad, kad jautā, kura bija viņas dzīves lielā mīlestība. Lasot romānu, sāk šķist, ka uz vāka ir attēlota M. Monro. Madara brīdina, ka romānā ir strīdīgas tēmas.

Nākamā tikšanās reize 5. februārī, lasītāju klubu apmeklēs viesis.