7.–12. klašu skolēnus aicina piedalīties radošo darbu konkursā un laimēt vērtīgas balvas

Lai vērtēšanas principi patiešām iedzīvotos un īstenotos gan skolas sienās, gan ārpus tām, tiem jābūt saprotamiem un izmantojamiem ne tikai skolotājiem, bet galvenokārt pašiem skolēniem. Tādēļ konkursa ietvaros skolēni ir aicināti 7.–9. un 10.–12. klašu grupās veidot radošus darbus brīvā formā (prezentācijā, video, foto, zīmējumā, esejā vai citā radošā formātā), kuri atspoguļotu un skaidrotu četrus vērtēšanas pamatprincipus, lai veicinātu visas Latvijas jauniešu izpratni par vērtēšanas principiem.

Četri vērtēšanas principi, kurus skolēni aicināti skaidrot radošo darbu konkursā:

Vērtējums (piemēram, atzīme) un vērtēšana nav viens un tas pats. Vērtēšanas galvenā sastāvdaļa ir efektīva atgriezeniskā saite, kas liek skolēnam domāt un apgūt nepieciešamās zināšanas, lai uzlabotu savu sniegumu. Atzīme katra temata noslēgumā parāda tikai to, cik labi ir apgūts mācību saturs. Tiek vērtēts tikai tas, ko bērni un skolēni apgūst mācību procesā.

Radošos darbus iespējams izstrādāt individuāli vai grupā līdz 3 cilvēkiem.

Darbu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 8. decembris.

Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties šeit.

Radošos darbus un pieteikumu konkursam iespējams iesniegt šeit.

Papildu informācija:

Jautājumu gadījumā dalībnieki aicināti rakstīt uz e-pastu vai zvanīt +371 28800780

Pilnveidotā skolēnu mācību snieguma vērtēšanas kārtība ir daļa no pilnveidotā mācību satura un pieejas. Tā iekļauj skaidrus un saprotamus sasniedzamos rezultātus un vērtēšanas kritērijus, atbilstošus pierādījumus un efektīvu atgriezenisko saiti par skolēnam plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem. 2022. gada 6. septembrī Ministru kabinetā tika pieņemti grozījumi vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības standartos, precizējot un konkretizējot mācību satura un vērtēšanas plānošanas principus, lai nodrošinātu labākas mācīšanās iespējas un taisnīgāku snieguma novērtējumu ikvienam skolēnam un audzēknim. Šie valsts izglītības standartu grozījumi būs saistoši visām vispārējās izglītības iestādēm, sākot no 2024./2025 mācību gada, taču virkne izglītības iestāžu uzsākušas to ieviešanu jau šajā mācību gadā. Lai sniegtu izpratni un skaidrotu pilnveidotā mācību satura vērtēšanas principus un nepieciešamās pārmaiņas, VISC īsteno kampaņu “Vērtēšana, kas izceļ vērtīgāko”.