7 Ogres tehnikuma audzēkņi sacentīsies "SkillsLatvia 2025" finālos

Prasmju konkursā “Smago spēkratu tehnoloģijas” piedalījās astoņi topošie speciālisti no divām profesionālās izglītības iestādēm. Finālā iekļuva seši Ogres tehnikuma audzēkņi: Kristofers Pankrats, Ričards Stepiņš, Valters Mangalis, Miks Alberts Dalders, Ņikita Kiseļovs un Mārtiņš Dunda.

Konkursa pusfināls sastāvēja no divām daļām, kur pirmā daļa bija teorijas tests, bet otrā daļa bija praktiskie uzdevumi. Teorijas tests sastāvēja no 13 atvērta tipa jautājumiem, aptverot jautājumus par darba drošību, precīziem mērījumiem, elektrosistēmu, iekšdedzes dzinēju, hidraulisko sistēmu, kā arī transmisiju. Pēc teorijas testa no sākotnējiem 14 konkursantiem 8 augstāko punktu ieguvēji turpināja cīņu otrajā kārtā. Otrā daļa sastāvēja no 4 praktiskā darba uzdevumiem saistītiem ar hidraulisko sistēmu, elektrisko sistēmu, iekšdedzes dzinēju un transmisiju. Kopējais pusfināla darba uzdevuma izpildes laiks bija 6 stundas. Konkurss norisinājās 11. un 14. februārī SIA “INTRAC Latvija”. Konkursantus vērtēja SIA “INTRAC Latvija” vadošie inženieri, kā arī pašus konkursantus pavadošie pedagogi nozares eksperta Andreja Stoļarova vadībā, norāda VIAA pārstāve.

Prasmju konkursā “Tērpu dizains” vietu finālā ieguva Elīna Kaļinka un Marta Bakēvica no MIKC “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola”, Emīlija Baranovska no Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma, Elizabete Apine no Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma, Linda Popova no Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas un Marija Skangale no MIKC “Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola”.

Savukārt VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” 6. februārī noritēja prasmju konkursa “Restorānu serviss” pusfināls, kurā piedalījās desmit jauni speciālisti no sešām profesionālās izglītības iestādēm. Pēc pedagogu un nozaru eksperta vērtējuma, labākos rezultātus un vietu finālā izcīnīja Leo Roga un Rozmarija Šastakoviča no Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma, Anna Fiņaka no Ogres Tehnikuma, Krista Jana Reinholde un Aleksa Keita Šēniņa no Ventspils tehnikuma un Amanda Dzirīte no Liepājas Valsts tehnikuma.

A. Devjatajeva skaidro, ka konkursa laikā katram konkursantam bija jāveic sekojoši uzdevumi: jāpagatavo kafija no dzērienu kartes un jāpasniedz viesim kopā ar kūku, jāpagatavo pašu izdomāts bezalkoholiskais kokteilis “Mocktail”, jāveic augļu plates pagatavošana 2 personām, kā arī bija jāveic Casual dining pusdienu galda (boxing) sagatavošana 2 personām un jānodrošina viesu apkalpošana, ēdienu pasniegšana ar prezentāciju t.sk. jāveic salātu mērces (Vinaigrette) un salātu pagatavošana un pasniegšana, ananāsa flambēšana, vienlaikus nodrošinot arī dzērienu servisu, t.sk. sarkanvīna dekantēšanu, un jādemonstrē savas prasmes salvešu locīšanā. Viesu apkalpošana un uzdevumu prezentēšana ekspertiem bija jāveic angļu valodā. Kopumā konkursantiem darba uzdevuma izpildei tika dotas 6 stundas. Konkursantus vērtēja viņus pavadošie pedagogi nozares un starptautisko jauno profesionāļu meistarības konkursu eksperta Mārtiņa Kukoja vadībā.

Konkursu pusfinālus organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm un nozares uzņēmumu. Prasmju konkursu “Smago spēkratu tehnoloģijas” atbalstīja SIA “INTRAC Latvija”, prasmju konkursu “Restorānu serviss” - SIA “Bidfood Latvia”, SIA “Gemoss”, SIA “Paulig Latvia”, “Paulig PRO”, “SantaMaria” garšvielas, Augļu serviss un SIA “Baltic XL”.

Pusfinālu norisi finansē Eiropas Sociālais fonds Plus un Latvijas valsts VIAA īstenotā projekta “Atbalsts prasmju izcilībai profesionālajā izglītībā” ietvaros.