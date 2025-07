9. klašu beidzējiem matemātikas eksāmenā klājies labi, vidusskolēniem - ne tik ļoti

Sertifikāti par centralizētajiem pamatizglītības un vispārējo vidējo izglītību ir izsniegti. Šobrīd apkopoti provizoriskie rezultāti, informācija par vidējo vērtējumu katrā centralizētajā eksāmenā, kā arī to skolēnu skaits, kuri nav sasnieguši minimālo procentu slieksni sertifikāta ieguvei.

VIAA direktore Inta Ozola uzsver, ka izglītības iestādes ieguldījušas nozīmīgu un sekmīgu darbu, sniedzot atbalstu pamatizglītības un vidējās izglītības skolēniem, gatavojoties eksāmeniem, kas palīdzējis kopumā rezultātus uzlabot. Viņa piebilst, ka visu pušu darbs ir turpināms, lai nākamajā mācību gadā varētu celt pamatizglītības centralizētā eksāmena minimālo slieksni uz 15%, kā arī vēl vairāk samazinātu to skolēnu skaitu, kuri nesaņem centralizēto eksāmenu sertifikātus.

Mazāk izkrīt matemātikā

Pamatizglītībā latviešu valodas centralizētā eksāmena vidējais rezultāts ir 58,5%, angļu valodā – 65,8%, bet matemātikā – 53,8%. Salīdzinot ar 2024. gadu, rezultāts uzlabojies svešvalodās (2024. gadā angļu valodas eksāmenā vidējais rezultāts bija – 64%) un matemātikā (2024. gadā – 43%). Atbilstoši provizoriskajiem rezultātiem latviešu valodā minimālo 10% slieksni nesasniedza un sertifikātu neieguva 71 skolēns (2024. gadā – 88), angļu valodā – 143 (2024. gadā – 156), matemātikā – 310 (2024. gadā – 592).

Līdz ar to VIAA secina, ka "visos mācību priekšmetos sertifikātus neieguvušo skolēnu skaits ir mazāks, bet īpaši uzlabojies eksāmena rezultāts matemātikā."

Foto - IZM

2812 vidusskolēni izkrīt

Vidējais rezultāts uzlabojies arī vidējās izglītības optimālā līmeņa matemātikas eksāmenā (no 34,3% 2024. gadā uz 43,7% 2025. gadā) un augstākā līmeņa matemātikas eksāmenā (no 59% 2024. gadā uz 62% 2025. gadā). Lai gan vidējā izglītībā centralizētā eksāmena nokārtošanai nepieciešamais minimālais slieksnis tika pacelts uz 20%, abu līmeņu matemātikas eksāmenos būtiski nav mainījies to skolēnu skaits, kuri minimālo slieksni nav sasnieguši – optimālā līmeņa eksāmenā 20% slieksni 2025. gadā nav sasnieguši 2812 skolēni (2024. gadā 15% slieksni nesasniedza 2781 skolēns), augstākā līmeņa eksāmenā 20% slieksni nesasniedza 50 skolēni (2024. gadā 15% slieksni nesasniedza 53 skolēni).

Pārējo 2025. gada optimālā līmeņa eksāmenu rezultāti līdzinās 2024. gada rezultātiem. Latviešu valodas centralizētajā eksāmenā vidējais rezultāts 2025. gadā ir 55,9% (2024. gadā – 55,4%), angļu valodā – 60,7% (2024. gadā – 61,9%).

Foto - IZM