Šāda veida pasākums jaunizveidotajā Ogres novadā notika pirmo reizi, un tā mērķis bija sniegt skolēniem visaptverošu informāciju par vidējās izglītības iespējām Ogres novadā, iepazīstinot ar skolu un interešu izglītības piedāvājumu un atbildot uz visiem jauniešu interesējošajiem jautājumiem. Katrs skolēns saņēma Izglītības pārvaldes sagatavoto bukletu par vispārējās vidējās un profesionālās izglītības, neformālās un interešu izglītības piedāvājumu Ogres novadā, kas var būt labs palīgs, lai pārdomāti un atbildīgi pieņemtu lēmumu par turpmāko izglītības ceļu. Uzņēmums "Fazer" bija sarūpējis jauniešiem pārsteiguma dāvanas.
Pasākumā piedalījās 9. klašu skolēni no Birzgales pamatskolas, Edgara Kauliņa Lielvārdes pamatskolas, Ikšķiles vidusskolas, Jaunogres vidusskolas, Jumpravas pamatskolas, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas, Lēdmanes pamatskolas, Lielvārdes pamatskolas, Madlienas vidusskolas, Ogres Valsts ģimnāzijas, Ogres 1. vidusskolas, Ogresgala pamatskolas, Suntažu vidusskolas un Taurupes pamatskolas.
Forumu atklāja Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs, kurš aicināja skolēnus saredzēt visas iespējas, kas tiek piedāvātas plašajā Ogres novadā. Viņš informēja, ka jaunajā mācību gadā ir būtiski paplašinājies izglītības piedāvājums, skolēni vidējo izglītību var iegūt Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā, Ikšķiles vidusskolā, Ķeguma komercnovirziena vidusskolā, Madlienas vidusskolā, Ogres Valsts ģimnāzijā un Suntažu vidusskolā, kā arī Ogres tehnikumā. Tāpat būs pieejamas jaunas iespējas interešu izglītībā, pateicoties direktoru atsaucībai un ieinteresētībai, lielāko daļu interešu izglītības piedāvājuma, kas ir pieejams katrā skolā, nu varēs izmantot ikviens Ogres novada vidusskolēns. Piemēram, ja jaunietis mācās Ķeguma komercnovirziena vidusskolā, viņam ir iespēja brīvajā laikā apgūt interešu izglītību Ogrē.
I. Grigorjevs pastāstīja, ka tikai 48% augstskolu studentu, kas ir iestājušies bakalaura programmās, tās absolvē sešu gadu griezumā (vidēji bakalaura programmas ilgums ir trīs gadi). Tas nozīmē, ka puse vidusskolēnu, kuri iedvesmoti uzsākuši mācības augstskolā, laika gaitā zaudējuši apņēmību un studijas pārtraukuši. I. Grigorjevs iepazīstināja ar Ogres novada statistikas datiem par pēdējiem trīs gadiem, kas liecina, ka 20% no skolēniem, kas iestājas vidusskolā, to nepabeidz, tādēļ jo īpaši būtiski jau laikus un pārdomāti izvēlēties pareizo ceļu, lai mācību laikā justos labi, motivēti un pieņemti.
Izglītības pārvaldes vadītājs atgādināja jauniešiem par diviem izvēles ceļiem – profesionālā vidējā izglītība vai vidusskola, uzsverot katras izvēles priekšrocības. Viņaprāt, profesionālā izglītība ir jāizvēlas jauniešiem, kuri jau redz sevi kādā profesijā, savukārt, ja skolēns apzinās, ka izvēlētajā profesijā ir nepieciešama augstākā izglītība, ieteicamāka izvēle būtu vidusskola.
Foruma ietvaros notika arī diskusija ar vidusskolu direktoriem, kurā piedalījās Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktors Aivars Peisenieks, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktors Vladimirs Samohins, Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Inna Zenkeviča un Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante. Pozitīvā un atbalstošā gaisotnē direktori pastāstīja, kāpēc ir vērts palikt Ogres novadā un izvēlēties kādu no Ogres novada vidusskolām vai profesionālās izglītības piedāvājumu. “Mācieties Ogres novadā, te ir daudz labu skolu, katra ar savām iespējām,” aicināja Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktors.
Kopā ar jauniešiem visu pasākuma laiku bija Ogres 1. vidusskolas absolvents, pasākumu vadītājs Nauris Seisums, kurš atraktīvā un draudzīgā veidā pastāstīja par savām karjeras izvēlēm un uzrunāja jauniešus ar savu pieredzi.
Pēc diskusijas sekoja darbnīcas, bija iespēja tikties ar karjeras konsultantiem, izstrādājot grupu darbus, kā arī piedalīties “Atvērtajās durvīs”, satiekot neformālās un interešu izglītības pārstāvjus, Ogres novada Jauniešu domi, kā arī izzināt Ogres tehnikuma iespējas.
Reģistrēšanās un uzņemšanas kārtība
Pasākuma noslēgumā I. Grigorjevs iepazīstināja ar jauno reģistrēšanās un uzņemšanas kārtību Ogres novada vidusskolās. No 1. maija līdz 20. jūnijam Ogres novada pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv būs pieejama elektroniska pieteikuma anketa, kurā būs jāizvēlas ne vairāk kā pieci izglītības programmu novirzieni prioritārā secībā, tāpat anketā būs jāatbild uz jautājumiem par skolēna motivāciju mācīties vidusskolā un izvēlētajā novirzienā. Sniegtās atbildes sastādīs 10% no uzņemšanas rezultātiem.
Attiecībā uz uzņemšanu – rezultāti tiks publicēti www.ogresnovads.lv no 20. jūnija līdz 1. jūlijam, nosūtot tos arī uz skolēna norādīto e-pasta adresi. Pēc 1. jūlija, bet ne vēlāk kā līdz 15. jūlijam, vecākiem vai aizbildņiem būs jāiesniedz iesniegums, apliecinot jaunieša vēlmi mācīties konkrētajā skolā. Ogres tehnikumā un Valdemāra pamatskolā reģistrēšanās un uzņemšanas kārtība notiks izglītības iestādes mājaslapā.
Jauniešiem iespēja apdomāt savu izvēli
Pēc pasākuma skolēni atzina, ka ir iedvesmoti izzināt katras skolas sniegto piedāvājumu. Kāds jau ir pieņēmis lēmumu, taču liela daļa jauniešu vēl ir tikai izvēles priekšā, tāpēc organizētais forums bija vērtīga iespēja un pieredze iepazīt pieejamo piedāvājumu tepat Ogres novadā. Skolēni atzina, ka turpmākās izglītības ceļa izvēlē viņi konsultējas ar vecākiem, tāpēc forumā dzirdētais un uzzinātais tiks apspriests ar vecākiem, kopīgi pieņemot lēmumu par to, kur turpināt mācības pēc pamatskolas beigšanas.