Kvalitatīvas, iekļaujošas un pieejamas izglītības iegūšanas iespējas, kā arī pedagoģisko, administratīvo un materiāli tehnisko resursu efektīva un pilnvērtīga izmantošana ir būtiska, lai Ogres novadā turpinātu veidot ilgtspējīgu un kvalitatīvu izglītības sistēmu. Tādējādi Ogres novada pašvaldība nākamajā domes sēdē 27. novembrī izskatīs lēmumprojektu par Taurupes un Ķeipenes pamatskolu pievienošanu Madlienas vidusskolai.
Šīs skolu reformas rezultātā Taurupes, Ķeipenes pamatskolu un Madlienas vidusskolas skolēni kvalitatīvu izglītību saņems vienā apvienotā izglītības iestādē – Madlienas vidusskolā, vienlaikus Taurupes un Ķeipenes pamatskolu audzēkņi varēs turpināt iegūt izglītību jau ierastajās skolu telpās Taurupē, Meņģelē, Mazozolos un Ķeipenē.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja skaidro: “Mums, Ogres novada pašvaldībai, ir būtiski, lai kvalitatīva izglītība būtu pieejama visā Ogres novadā. Lai to būtu iespējams nodrošināt, ir būtiski pārdomāti plānot un izmantot gan pieejamos skolotāju resursus, gan administratīvos un materiāli tehniskos resursus, lai nerastos situācija, kad par tiem savstarpēji konkurē vairākas novadā esošās izglītības iestādes, tādējādi apdraudot izglītības kvalitāti vismaz daļā no skolām. Izvērtējot dažādas iespējas, secinājām, ka labākais risinājums ir radīt vienotu Madlienas vidusskolu, tajā iekļaujot gan Taurupes, gan Ķeipenes pamatskolas”.
“Latvijas izglītības sistēmas reformas ietvaros nereti ir vērojamas situācijas, kad salīdzinoši nelielās reģionos esošās skolas tiek slēgtas un ģimenes ir spiestas rast iespēju, kā skolēnus ik rītus nogādāt līdz lielākajām skolām. Tāpēc esam patiesi gandarīti, ka mums izdevās panākt to, ka skolēni, kas līdz šim apmeklē pamatskolu Taurupē, Meņģelē, Mazozolos un Ķeipenē, arī turpmāk varēs mācīties ierastajās skolu telpās. Šīs skolu apvienošanas rezultātā plašākam skolēnu skaitam būs pieejama gan kvalitatīva izglītība vienas skolas ietvaros, gan iespēja apgūt visus mācību priekšmetus pie profesionāliem pedagogiem, turklāt – sev ierastajā vidē netālu no dzīvesvietas,” turpina A. Krauja.
Taurupes pamatskolu un Ķeipenes pamatskolu plānots juridiski pievienot Madlienas vidusskolai no 2026. gada 1. augusta.