26. novembris plkst. 18.30
Pirmās adventes vainagu meistarklase
Vainagi tiks veidoti no priežu skujām un citiem augiem, dekorēšanai izmantos dažādus dabas materiālus. Vainagu sagatavošanas komplekti būs sagādāti, taču dalībnieki aicināti ņemt līdzi arī savus vēlamos dekorus un sveces. Būs pieejami gardi svētku dzērieni un našķi. Meistarklasi vadīs ziedu salona "Vinda" vadītāja, floriste Indra Jaundāldere.
Dalības maksa: 20,00 EUR
Vietu skaits ierobežots. Pieteikšanās pa tālruni 24423322.
2. decembris plkst. 18.30
Otrās adventes puzuru rotājumu meistarklase
Puzuri tiks veidoti no kviešu stiebru salmiņiem, dekorēšanai izmantos dažādus dabas materiālus. Puzuru gatavošanas komplekti būs sagādāti, taču dalībnieki var ņemt līdzi savus dekorus - spalvas, sarkanu dziju u.c. Būs pieejami gardi svētku dzērieni un našķi. Meistarklasi vadīs mākslas terapeite Ilze Plūme.
Dalības maksa: 20,00 EUR
Vietu skaits ierobežots. Pieteikšanās pa tālruni 24423322.
9. decembris plkst. 18.30
Trešās adventes Ziemassvētku saldumu meistarklase
Meistarklases laikā dalībnieki apgūs dažādu saldumu izgatavošanas pamatus, lai turpmāk varētu iepriecināt ģimeni un draugus ar pašu gatavotiem gardumiem. Būs pieejami gardi svētku dzērieni un našķi. Meistarklasi vadīs konditorejas-maiznīcas "UGLY CAKE" vadītāja Velga Kopce.
Dalības maksa: 20,00 EUR
Vietu skaits ierobežots. Pieteikšanās pa tālruni 24423322.
18. decembris plkst. 18.30
Ceturtās adventes Ziemassvētku ziepju izgatavošanas meistarklase
Noslēdzošajā adventes meistarklasē dalībnieki gatavos Ziemassvētkiem paredzētas dāvaniņas - Ziemassvētku ziepītes.
Būs pieejami gardi svētku dzērieni un našķi. Meistarklasi vadīs uzņēmuma "Lilijas ziepes" vadītāja Lilija Ziediņa.
Dalības maksa: 20,00 EUR
Vietu skaits ierobežots. Pieteikšanās pa tālruni 24423322.
KRAPES PAGASTA TAUTAS NAMS
26. novembris plkst. 18.00
Adventes vainagu izgatavošanas meistarklase
Pasākums bez maksas. Līdzi jāņem vainaga pamatne un materiāli. Radošo darbošanos pavadīs tēja un cepumi, dalībnieki aicināti ņemt līdzi arī savus našķus.
20. decembris plkst. 12.00
"Ziemassvētku ballīte" - piparkūku cepšanas meistarklase, rotaļas ar rūķeni. Krapē deklarētajiem pirmsskolas vecuma bērniem iespēja saņemt saldumu paciņas. Pārējiem apmeklētājiem, kuri vēlas, lai rūķis pasniedz paciņu, tā jāsarūpē iepriekš un pirms pasākuma jānodod rūķim.
Pieteikšanās pa tālruni 26673055
"GARŠU SĒTA", TOME
29. novembris plkst. 15.00
Radoša un silta adventes pēcpusdiena
Kopā ar "ZieduStāsti" tiks darināti askētiski adventes vainagi no skujām, eikalipta, ģipsenes un citiem dabīgiem materiāliem. Dalībnieki dalīsies idejās un iedvesmā. Tiks nodrošināti visi nepieciešamie materiāli, kā arī karsts dzēriens un deserts patīkamākam radīšanas procesam.
Dalības maksa: 45,00 EUR no personas
Dalība ar iepriekšēju rezervāciju. Pieteikšanās pa tālruni 25953780
"NOLIKTAVA OGRE", BRĪVĪBAS IELA 20, OGRE
30. novembris plkst. 14.00
Ziemassvētku vainagu/kompozīciju veidošanas darbnīca
Ziemassvētku vainagu un kompozīciju veidošana ar gardām uzkodām, dzērieniem un patīkamu atmosfēru.
Dalības maksa: 40,00 EUR
Cenā iekļauti visi materiāli, uzkodas un dzērieni.
Vietu skaits ierobežots, nepieciešama iepriekšēja rezervācija. Pieteikšanās pa tālruni 25369838
LĒDMANES TAUTAS NAMS
4. decembris plkst. 18.00
Seminārs "Skaistums kā vislabākā rekomendācija." Pārliecināts paštēls ikdienā un svētkos.
Semināru vada DR.Psych., Mg paed., sertificēta psiholoģe, pedagoģe, pašizaugsmes trenere Agrita Grosbarte, "Agritas Skaistuma Studija" vadītāja.
Ieeja bez maksas. Pieteikšanās pa tālruni 27802681
BIRZGALES TAUTAS NAMS
7. decembris plkst. 14.00
Aromātisko sojas sveču meistarklase Ziemassvētku noskaņās
Dalības maksa: 25 EUR no personas
Pieteikties līdz 3. decembrim pa tālruni: 28743133 (Līga).
LAUBERES KULTŪRAS NAMS
12. decembris plkst. 18.00
Meistarklase "Dāvanu saiņošana"
Nodarbību vadīs Ingūna Knodze. Būs iespēja apgūt dažādus dāvanu iesaiņošanas veidus.
Līdzi jāņem:
- lentītes
- dāvanu papīrs
- kastītes
- līme
- dabas materiāli
- abpusējā līmlente u. c.
Var līdzi ņemt jau iegādātās Ziemassvētku dāvanas un nodarbības laikā tās iesaiņot.
Nodarbība bez maksas.
14. decembris plkst. 12.00
Radošā darbnīca "Ziemassvētku piparkūka"
Notiks tradicionālā piparkūku mīklas gatavošana, piparkūku cepšana un dekorēšana. Produktus nodrošina organizatori.
Pieteikšanās pa tālruni 27840990