Dedzot pirmo sveci adventes vainagā, sākās Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Gaidot svētkus, Ogres novada Kultūras centrs ielūdz uz Adventes laika koncertiem Ogres baznīcās.

5. decembris 

11.00 Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu baznīca  

Otrās Adventes muzikālais dievkalpojums  kopā ar vokālajiem ansambļiem SAIME un DŪJAS

11.00 Ogres Evaņģēliski luteriskā draudze 

Otrās Adventes muzikālais dievkalpojums  kopā ar OGRES SKOLOTĀJU KAMERKORI

12. decembris

11.00 Ogres Trīsvienības baptistu draudze

Trešās Adventes muzikālais dievkalpojums  kopā ar jauniešu kori IMPULSS 

19. decembris

16.00 Ogres Evaņģēliski luteriskā draudze Sieviešu kora RASA ceturtās Adventes koncerts  

Ieeja pasākumos bez maksas.

Pasākuma norises vietā visiem apmeklētājiem jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19 vai arī ir izslimojusi Covid-19, un personu apliecinošs dokuments. Noteikumi attiecas uz visām vecuma grupām, tai skaitā bērniem.

Lūdzam ievērot visus fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumus.

Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.

