19. decembris
16.00 Ogres Evaņģēliski luteriskā draudze Sieviešu kora RASA ceturtās Adventes koncerts
Ieeja pasākumos bez maksas.
Pasākuma norises vietā visiem apmeklētājiem jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19 vai arī ir izslimojusi Covid-19, un personu apliecinošs dokuments. Noteikumi attiecas uz visām vecuma grupām, tai skaitā bērniem.
Lūdzam ievērot visus fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumus.
Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.