2026. gada 29. janvārī Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu par atļauju pieņemt akciju sabiedrības “Latvijas Valsts meži” dāvinājumu (ziedojumu).
Pamatojoties uz pieņemto Ogres novada pašvaldības domes lēmumu, ir noslēgts līgums, starp akciju sabiedrību “Latvijas Valsts meži” un Ogres novada pašvaldības aģentūru “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” par 130 m3 zāģbaļķu dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu. Zāģbaļķi piegādāti saņēmējam un notiek to sākotnējā apstrāde tālākai izmantošanai Uldevena pils atjaunošanai.