Aicina apceļot V. Purvīša dzimto pusi

Ogres novadnieka, gleznotāja Vilhelma Purvīša 150. jubilejas mēnesī Ogres novada Tūrisma informācijas centrs izstrādājis karti, kas iepazīstina interesentus ar mākslinieka dzimto pusi, ainavām un nozīmīgām vietām mākslinieka dzīvē. Gleznotājs dzimis 1872. gada 3. martā Rīgas apriņķa Zaubes pagasta (tagad Ogres novada, Taurupes pagasta) "Jaužos". Ogres novada sili, bērzi un ūdeņi esot bijuši gleznotāja Vilhelma Purvīša dabas studiju un iedvesmas avots. Tieši šobrīd, kad Vidzemes augstienes pievārtē vēl jūtama ziemīga noskaņa, vērojamas Purvīša gleznām raksturīgās ainavas ar bērziem, pavasara sniegiem un ūdeņiem.

Izstrādātajā kartē iekļautas vairākas ainaviski skaistas vietas Taurupes apkārtnē. Kā norāda Ogres novada tūrisma plānošanas nodaļas vadītāja Elīna Baltiņa, tas ļaus iepazīt vietas, kas, iespējams, bijušas kā iedvesma Purvīša gleznotajām ainavām: "Mēs gan nevaram droši apgalvot, ka Vilhelms Purvītis tur tiešām ir sēdējis un šīs ainavas gleznojis, jo ir zināms, ka savos darbos viņš bieži vien apvienoja vairākas Latvijas skaistās vietas, bet mēs varam pieņemt, ka šīs ainavas varētu būt viņa iedvesmas avots."

Apciemojot mākslinieka dzimtās puses ainaviski skaistākās vietas, aicinām ceļotājus noklausīties arī audiogida stāstu par Vilhelma Purvīša bērnību. Tas pieejams mobilajā aplikācijā “Ogres novadnieks”, sadaļā “Tūrisms”. Lejuplādē aplikāciju, spied uz saites www.ej.uz/audio-purvītis, un klausies stāstu!

Karte “V.Purvīša ainavas” pieejama šeit:

Kartē atzīmētas arī citas ceļotājam noderīgas vietas un praktiskā informācija. No Rīgas taisnākais ceļš, pa kuru nonākt V. Purvīša dzimtajā pusē, ir autoceļš Rīga-Ērgļi. Līkumainais un paugurainais ceļš paver burvīgas dabas ainavas uz Latvijas laukiem, mežiem un ezeriem. Neliels izbrauciens ārpus pilsētas ļaus nomierināt satraukto prātu, atgūt sirdsmieru un samazināt stresa līmeni.

Informāciju sagatavoja Ogres novada Tūrisma informācijas centrs

