Aicina iepazīt profesiju un darba vietu daudzveidību kultūras un radošajā sektorā

Jauniešiem būs iespēja iepazīties ar profesijām, kas saistās ar mediju industriju, mākslu, kultūras menedžmentu, mārketingu, audiovizuālo un skatuves mākslu, kā arī izglītības un kultūras mantojuma nozarēm. Pieteikties dalībai LKA organizētajā Ēnu dienā iespējams, aizpildot tiešsaistes pieteikuma formu līdz 30. marta plkst. 23.59: https://ej.uz/enudienaLKA23.

LKA Rīgas Kino muzejs, reklāmas aģentūra “MOOZ!”, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Jaunais Rīgas teātris, žurnāls “Teātra Vēstnesis”, Latvijas Nacionālā bibliotēka, LKA teātra māja “Zirgu pasts”, Latvijas Nacionālā opera un balets, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, mākslas centrs “Zuzeum” un Latvijas Radio ir tikai dažas no organizācijām, kurās strādā LKA absolventi un kas Ēnu dienā vērs durvis jauniešiem, kuri apsver savu profesionālo darbību pēc augstskolas saistīt ar kultūras un radošo sektoru.



Latvijas Radio žurnāliste Mariona Baltkalne Ēnu dienas ietvaros jauniešiem atklās darba specifiku sabiedriskajā medijā, kur viņa veido saturu tādiem raidījumiem kā radiožurnālam “Zināmais nezināmajā“, "Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500" un interneta mediju apskatus raidījumam "Starpbrīdis". Jauniešiem būs iespēja arī pašiem iejusties žurnālista lomā, darbojoties radio studijā.

Kultūras menedžments, mārketings, reklāma un pasākumu organizēšana / producēšana ir atslēgas vārdi, kas daudzus jauniešus saista, domājot par profesionālajiem izaicinājumiem radošajā sektorā. Darba specifiku reklāmas industrijā atklās Ketrisa Petkeviča, kura par savu profesionālās darbības jomu ir izvēlējusies gan reklāmas industriju, veicot projektu vadītājas pienākumus reklāmas aģentūrā “MOOZ!”, gan kuratores iemaņu apgūšanu, paralēli studējot maģistrantūras studijās Latvijas Mākslas akadēmijā. Savukārt Latvijas Nacionālās operas un baleta mārketinga un komunikācijas vadītāja Monta Tīģere, kura vada 6 cilvēku komandu, atklās kādi ir mārketinga un komunikācijas izaicinājumi, veidojot daudzveidīgu saturu, kas publiskajā telpā un digitālajā vidē reprezentē operas un baleta vērtības un nodrošina kultūras institūcijas atpazīstamību. Dinamiskajā darba ikdienā teātra mājā “Zirgu pasts” ļaus ielūkoties arī LKA Radošās darbības centra komanda – Kristīne Freiberga, Patrīcija Kolāte un Laura Ozoliņa –, kas palīdz īstenoties studentu idejām, sākot ar ieceri un beidzot ar kultūras notikumu, ko apmeklē auditorija, par ko interesenti lasa sociālajos medijos un par ko runā televīzijas sižetos.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centra durvis Ēnu dienā jauniešiem vērs tā vadītāja Agnese Pašāne, kura kopā ar komandu nodrošina iespēju iegūt kvalifikāciju "Bibliotekārs" un profesionālās pilnveides iespējas bibliotēku darbiniekiem, kā arī sniedz atbalstu bibliotēkām izglītojošās darbības jautājumos.





Audiovizuālās un skatuves mākslas aizkulisēs ļaus ielūkoties kino operators Aleksandrs Grebņevs, kurš kino pasaulē darbojas jau kopš 2001. gada un tikko saņēmis nacionālo kino balvu “Lielais Kristaps” 2022 kategorijā "Labākais spēlfilmas operators" par darbu vienkadra filmā “Ūdens garša” (režisors Matīss Kaža). Jaunā Rīgas teātra durvis vērs aktieris Gerds Lapoška, kurš ir kļuvis par vienu no redzamākajiem jaunās mākslinieku paaudzes pārstāvjiem, piedaloties ne tikai teātra izrādēs, bet arī pārliecinoši sevi piesakot spilgtās lomās uz kino ekrāniem. Darbošanos teātrī no cita skatu punkta atklās žurnāla “Teātra Vēstnesis” redaktors Didzis Ruicēns, kurš arī piedalās dažādu festivālu organizēšanā, kā arī reizēm veido dramaturģiskus darbus. Ēnu dienas ietvaros jauniešiem būs iespēja ēnot LKA Rīgas Kino muzeja vadītāju Agnesi Loginu, kura iepazīstinās ar to, kā norit muzeja izglītojošais darbs, kā tiek plānotas izstādes un pasākumi, un ko dara muzeja krājuma pētnieki.

Ēnu dienas ietvaros jauniešiem tiks atklātas arī dažādās karjeras iespējas, ko piedāvā mākslas nozare. Pētnieciskā darba specifiku atklās Aija Zandersone, kura Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā veic kolekciju glabātājas pienākumus, uzraugot Latvijas mākslas lielmeistaru B. Bērziņa, G. Šķiltera, T. Zaļkalna, J. Grosvalda un Faleristikas kolekcijas. Savukārt mākslas centra “Zuzeum” projektu vadītājas Melisas Deboras Kaškuras izvēlētais karjeras ceļš apvieno divas viņas kaislības – mākslu un menedžmentu. Ēnu dienā Melisa dalīsies pieredzē, strādājot pie vērienīgākā īstenotā projekta – Latvijā nebijuša mēroga porcelāna izstādes “Porcelāna dzīres — ielūdz Kuzņecovi” –, kā arī ļaus ielūkoties savā ikdienā, ko veido gan radošas sapulces ar kolēģiem, gan tikšanās ar sadarbības partneriem un klientiem, gan pasākumu organizēšana un uzraudzība, kā arī neiztrūkstošais ofisa darbs pie datora e-pastos un dokumentācijas gatavošanā. Mākslas izstāžu kuratore Auguste Petre ir viena no jaunākās kuratoru paaudzes, kura sevi pārliecinoši pieteikusi vairākos projektos gan sadarbībā ar māksliniekiem Kristianu Brekti un Modri Svilānu, gan nu jau vairākus gadus veidojot Rīgas Mazākās galerijas programmu. Ēnu dienā Auguste dalīsies savā pieredzē un pastāstīs jauniešiem par kuratora darba specifiku.

Latvijas Nacionālajā kultūras centra vēsturisko zemju eksperte Agnese Karlsone jauniešiem atklās, kā notiek Latviešu vēsturisko zemju likuma iedzīvināšanu praksē, iepazīstinot ar savu darba ikdienu, kas saistās ar informēšanu par likuma mērķiem un sniegtajām iespējām, likuma plāna izstrādes koordinēšanu, dokumentu izstrādi, sadarbības organizēšanu starp latviešu vēsturisko zemju kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanā un attīstībā iesaistītajām valsts un pašvaldību iestādēm, NVO un kopienu pārstāvjiem.