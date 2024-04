Aicina jauniešus pieteikties bezmaksas Eiropas apceļošanas kartei

2023. gada pavasara kārtai iespējams pieteikties no 15. līdz 29. marta plkst. 13.00 pēc Latvijas laika. Tajā ceļošanas karti varēs saņemt 35 000 Eiropas jauniešu, tai skaitā 151 jaunietis no Latvijas.



DiscoverEU ir programmas Erasmus+ iniciatīva, kas sniedz iespēju 18 gadus jauniem ES pilsoņiem bez maksas ceļot pa Eiropu, lai izpētītu un iepazītu Eiropu, tās bagāto kultūras mantojumu, kā arī paplašinātu savu redzesloku un gūtu bagātinošu pieredzi. Atlasi izturējušie kandidāti saņem ceļošanas karti, ar kuru ceļojuma laikā aicināti galvenokārt pārvietoties videi draudzīgāk ‒ ar vilcienu. Tomēr, ņemot vērā ar apkārtējo vidi, laiku un attālumu saistītus apsvērumus, iniciatīvā tiek piedāvāta iespēja izmantot arī citus transporta veidus (piemēram, autobusu, prāmi, izņēmuma gadījumos arī lidmašīnu).



2023. gada pavasara kārtas pieteikšanās “DiscoverEU” ceļošanas kartēm norisinās no 15. līdz 29. marta plkst. 13.00 pēc Latvijas laika Eiropas Jaunatnes portālā. Lai varētu pieteikties iniciatīvai, jaunietim:

-jābūt dzimušam laikā no 2004. gada 1. jūlija (ieskaitot) līdz 2005. gada 30. jūnijam (ieskaitot);

-jābūt pilsonim vai pastāvīgajam iedzīvotājam kādā no ES dalībvalstīm, tai skaitā to aizjūras zemēs un teritorijās (AZT), vai programmas “Erasmus+” asociētā trešā valstī (Islandē, Lihtenšteinā, Ziemeļmaķedonijā, Norvēģijā, Serbijā vai Turcijā);

-tiešsaistes pieteikuma veidlapā pareizi jānorāda personas apliecības (ID kartes), pases vai uzturēšanās atļaujas numurs. Iniciatīvai var pieteikties arī jaunieši no Ukrainas, ja tiem ir uzturēšanās atļauja kādā no augstāk minētajām valstu grupām.



Jaunieši, kuri būsi veiksmīgo kandidātu vidū, laikā no 2023. gada 15. jūnija līdz 2024. gada 30. septembrim varēs doties 1-30 dienu ilgā ceļojumā ‒ individuāli vai grupā līdz pieciem jauniešiem, kuri arī atbilst “DiscoverEU” kritērijiem. Lai ceļotu kopā, iesniedzot pieteikumu, pārējiem grupas dalībniekiem jānorāda grupas vadītāja pieteikuma kods. Ceļošanas karti ieguvušie jaunieši varēs izveidot savu vai izvēlēties kādu no “DiscoverEU” sagatavotajiem maršrutiem ‒ Jauno Eiropas “Bauhaus”, kultūras, digitālo vai zaļo maršrutu.



Iniciatīvā jaunieši pretendē uz apmaksātām ceļošanas biļetēm, savukārt citi izdevumi (nakšņošana, ēdināšana, kā arī apdrošināšana) dalībniekiem jāsedz pašiem. Lai palīdzētu ietaupīt ar ceļojumu saistītos izdevumus, atlasītie dalībnieki saņems arī Eiropas jaunatnes karti, kas darbojas kā atlaižu karte 36 Eiropas valstīs. Ar to iespējams iegūt vairāk nekā 40 000 dažādas atlaižu iespējas transportam, naktsmītnēm, pārtikai, kultūras un sporta pasākumu apmeklējumiem, kā arī apskates objektu apskatei un citām aktivitātēm. Iniciatīvas dalībniekiem ar invaliditāti vai veselības problēmām, kas apgrūtina ceļošanu, būs iespēja saņemt papildu atbalstu.



Tāpat “Erasmus+” valstu aģentūras, tostarp JSPA, biļeti ieguvušajiem jauniešiem pirms došanās ceļā rīkos informatīvus pasākumus. Tajos tiks sniegta svarīgākā ar iniciatīvu un ceļošanu saistītā informācija, kā arī būs iespēja iepazīties ar citiem ceļotājiem no attiecīgās valsts.

“Atskatoties uz visu piedzīvoto, saprotu, cik laimīgi mēs esam, ka esam piedzimuši Eiropas Savienībā, un mums ir tik daudz privilēģiju un iespēju. Šis ceļojums deva man daudz vairāk pārliecības par sevi, mācīja būt elastīgākai attiecībā uz plāniem un kaut kādā veidā palīdzēja arī pieaugt. Esmu ļoti priecīga, ka pieteicos, tiku izvēlēta un uzdrošinājos izkāpt no savas komforta zonas. Iesaku!” par savu “DiscoverEU” pieredzi stāsta Marta Zamarīte, kura iegūto iespēju izmantoja pagājušajā gadā, 10 dienās apceļojot Austriju, Itāliju, Šveici, Franciju un Vāciju.



Iniciatīvas “DiscoverEU” ceļošanas kartes tiek piešķirtas, baltoties uz dalībvalstu iedzīvotāju īpatsvaru salīdzinājumā ar kopējo ES iedzīvotāju skaitu, kā arī skatoties pēc pieteikuma anketā aizpildāmo viktorīnas jautājumu pareizo atbilžu skaita. Kopumā no 2018. gada, kad iniciatīva “DiscoverEU” tika organizēta pirmo reizi, 212 700 ceļošanas kartēm pieteikušies 916 000 jauniešu no visas ES, tostarp 5541 jaunietis no Latvijas, no kuriem 880 ieguvuši šo unikālo ceļošanas iespēju.



Plašāka informācija par “DiscoverEU” skatāma Eiropas Jaunatnes portāla biežāk uzdoto jautājumu sadaļā, kā arī pieteikšanās nosacījumu sadaļā. Tāpat ar iepriekšējo gadu rezultātiem iespējams iepazīties iniciatīvas faktu lapā.