Aicinam jauniešus uz četrām piedzīvojumiem pilnām dienām - būs laivošana, izdzīvošana dabā, dzīvosim gan teltī, gan pašbūvētā nojumē, būs iedvesmojoši cilvēki, jaunasprasmes un daudz, daudz noderīgas informācijas. Gatavosim ēst ugunskurā un kopā atradīsim pareizo virzienu ārā no meža.
Piesakies, ja esi 14 - 20 gadus vecs, gribi iegūt jaunus draugus pieredzēt kaut ko nebijušu un, iespējams, galīgi traku un kļūt izturīgāks!

Piesakies līdz 23.jūlijam, aizpildot anketu:
https://ieej.lv/Lengi

Vietu skaits ierobežots!

Norises vieta: Vanagkalns, Jaunpiebalgas novads
Pārvietošanās: autobuss no Ogres līdz Jaunpiebalgai un pēc pasākuma no Jaunpiebalgas līdz Ogrei.

Vairāk informācijas, zvanot +371 29266059 vai rakstot

Pasākums ir bezmaksas. Tiek nodrošināta ēdināšana.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS).

