Piesakies līdz 23.jūlijam, aizpildot anketu:
https://ieej.lv/Lengi
Vietu skaits ierobežots!
Norises vieta: Vanagkalns, Jaunpiebalgas novads
Pārvietošanās: autobuss no Ogres līdz Jaunpiebalgai un pēc pasākuma no Jaunpiebalgas līdz Ogrei.
Vairāk informācijas, zvanot +371 29266059 vai rakstot
Pasākums ir bezmaksas. Tiek nodrošināta ēdināšana.
Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS).