Ceturtdiena, 09.10.2025 16:03
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 16:03
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 2. jūnijs, 2021 08:36

Aicina mācīties un apgūt digitālās prasmes

Aicina mācīties un apgūt digitālās prasmes
Trešdiena, 2. jūnijs, 2021 08:36

Aicina mācīties un apgūt digitālās prasmes

Apgūsti digitālās prasmes un esi pieprasīts darba tirgū. Neierūsē! Neatliec!

Ienāc www.macibaspieaugusajiem.lv, izvēlies kādu no vairāk nekā 400 izglītības programmām un piesakies mācībām līdz 30. jūnijam!
#MācībasPieaugušajiem #ESfondi

Informāciju sagatavoja Valsts izglītības attīstības aģentūra

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?