Ienāc www.macibaspieaugusajiem.lv, izvēlies kādu no vairāk nekā 400 izglītības programmām un piesakies mācībām līdz 30. jūnijam!
#MācībasPieaugušajiem #ESfondi
Informāciju sagatavoja Valsts izglītības attīstības aģentūra
Apgūsti digitālās prasmes un esi pieprasīts darba tirgū. Neierūsē! Neatliec!
Ienāc www.macibaspieaugusajiem.lv, izvēlies kādu no vairāk nekā 400 izglītības programmām un piesakies mācībām līdz 30. jūnijam!
#MācībasPieaugušajiem #ESfondi
Informāciju sagatavoja Valsts izglītības attīstības aģentūra