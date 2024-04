Aicina pedagogus pieteikties bezmaksas medijpratības semināriem

Šis ir jau otrais gads, kad šāds seminārs tiek organizēts ar mērķi iepazīstināt pedagogus ar aktuālākajām tendencēm medijpratībā un informācijpratībā, tostarp katrā nodarbībā sniedzot praktiskus ieteikumus, kas var būt noderīgi skolotāju darbā ar bērniem un jauniešiem. 2021. gadā seminārs pulcēja vairāk nekā 300 skolotājus un darbā ar jaunatni iesaistītos speciālistus no visas Latvijas, no kuriem lielākā daļa novērtēja semināru kā lietderīgu un labprāt ieteiktu to apmeklēt arī saviem kolēģiem.



Šogad semināru ietvaros dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar medijpratības un informācijpratības lomu ikviena pedagoga dzīvē un darbā, to nozīmi Krievijas izraisītā kara un COVID pandēmijas kontekstā, kā arī gūt izpratni par sociālo mediju iespējām un riskiem, influenceru darbu, un viņu ietekmi uz bērnu un jauniešu pasaules uztveri. Semināru ciklu vadīs Tamperes Universitātes Informācijas tehnoloģiju un komunikāciju zinātņu fakultātes lektore un pētniece Guna Spurava, Latvijas Universitātes asociētā profesore un vadošā pētniece Baiba Holma un mediju un komunikācijas eksperte Marta Aleidzāne.



Pieteikšanās semināru ciklam atvērta līdz 2022. gada 27. oktobrim, aizpildot tiešsaistes pieteikuma formu šeit:



Semināru cikls tiek īstenots ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu, un tā norise plānota UNESCO Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļas ietvaros, kuras laikā ik gadu no 24. līdz 31. oktobrim visā pasaulē tiek īstenoti dažādi medijpratībai veltīti pasākumi, aktivitātes un iniciatīvas.



Ar pilna semināru programmu iespējams iepazīties Latvijas Kultūras akadēmijas mājaslapā šeit: