Fotogrāfijas lūdzam sūtīt uz e-pastu: .
Pie fotogrāfijas jānorāda autora vārds, uzvārds, vieta un datums, kur uzņemta fotogrāfija.
Iesniedzot fotogrāfijas, autors tās bez atlīdzības nodod Ķeguma novada pašvaldības īpašumā, kas patur tiesības iesniegto fotogrāfiju izmantot publicitātes vajadzībām. Ķeguma novada pašvaldība apņemas nodrošināt iesūtīto fotogrāfiju autoru autortiesību aizsardzību, publicējot fotogrāfijas, norādot autora vārdu, uzvārdu.
Iesniedzot fotogrāfiju, fotogrāfijas autors apliecina, ka saņemta piekrišana no datu subjektiem, kas redzami fotogrāfijās un tie piekrituši savu personas datu publiskošanai.
Konkursa uzvarētājus paziņosim 2.martā! Balvā būs iespēja saņemt Ķeguma novada pašvaldības prezentmateriālus.