Pētera Aulmaņa radošais gars ir bijis klātesošs visu Ogres Mākslas skolas pastāvēšanas laiku. Nu skola jau ir darbojusies 30 gadus. “Tā ir radīta par brīnišķīgu vietu, kur mūsu bērni var attīstīt savus talantus, mācīties, eksperimentēt un pats galvenais – tikt estētiski audzinātiem,” teicis P. Aulmanis. Tas ir bijis galvenais moto, ko ilggadējais direktors ir uzsvēris – ne jau visi audzēkņi kļūs par māksliniekiem, bet visi audzēkņi pratīs saskatīt, ieraudzīt un novērtēt. Un, ja kāds, blakus savam darbam, kādā brīvbrīdī paņems otas, audeklu un ies dabā gleznot, tas būs kā pierādījums skolas misijas piepildījumam.
Konkursā aicināts piedalīties ikviens Ogres novada iedzīvotājs, konkursam darbus iesniedzot brīvā, sev vēlamā tehnikā (ar noteikumiem var iepazīties konkursa nolikumā: PĒTERIM AULMANIM VELTĪTAIS MĀKSLAS DARBU KONKURSS (ogremms.lv)). Darbu iesniegšanas termiņš līdz 30.09.2021.
Projekta ietvaros 27. un 28. augustā tiks rīkots arī plenērs, kuru vadīs OMMS Mākslas jomas pedagogi, kurā varēs piedalīties ikviens interesents. Grupās vietu skaits būs
ierobežots, tāpēc aicinām pieteikties laicīgi, rakstot uz e-pasta adresi .
Projektu finansē Ogres Novada pašvaldība projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) ietvaros.