Toties, Ciemupes Tautas nama vadītāja Daiga Sosnare, aicina piedalīties "Novadpētniecības vākšanas talkā", kas veltīta Ciemupes skolai(1866-1968) saukta arī Ķēķu skola, Ikšķiles – Ķēķu skola, Ogresgala pamatskola.
Sabiedriskajai dzīvei pierimstot, iespējams radās laiks senu albumu pāršķirstīšanai vai bēniņu kārtošanai. Ja albumos atrodat kādu fotogrāfiju, kas atbilst tēmai "Ciemupes skola", ar prieku to paglabāsim vai ieskenēsim. Varbūt saglabājušies kādi plakāti, skolas liecības, skolas forma u.c. priekšmeti. Būsim priecīgi, ja dalīsities ar atmiņu stāstiem par mācīšanos vai strādāšanu skolā, varbūt dzirdētu kādu vēsturisku notikumu vai leģendu, vai tīri ikdienišķu notikumu. Iespējams gūsim atbildi uz jautājumu, kas notika ar gleznu, ko Jānis Kuga dāvināja skolai.
Novadpētniecības materiālus var nodot Ciemupes bibliotēkā tās darba laikā vai arī sūtīt uz e-pastu: , tel. 65068710. Fotogrāfijas un skolas liecības tiks nokopētas un atdotas īpašniekiem.
Materiālu iesūtīšanas termiņš neierobežots.
Kopš 1977. gada muzeji visā pasaulē ik gadu 18.maijā atzīmē Starptautisko Muzeju dienu. Tie ir muzeju profesionālie svētki un vienlaikus lieliska iespēja pievērst uzmanību muzeju centieniem sekmēt sabiedrības intelektuālo, sociālo un garīgo izaugsmi.
Starptautiskā Muzeju padome ik gadu nosaka tēmu, kuras ietvaros tiek organizētas aktivitātes muzejos it visur pasaulē. 2021. gada Starptautiskās Muzeju dienas tēma: "Muzeju nākotne: atgūties un pārvērtēt."
Informāciju sagatavoja Liene Kainaize, Ciemupes bibliotēkas vadītāja