Aicina pieredzes apmaiņas braucienā uz augkopības produkciju ražojošajām saimniecībām
LLKC Ogres birojs aicina doties pieredzes apmaiņas braucienā – “Augkopības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana (ārstniecības augi)” 27. jūlijā
Apmeklējamās saimniecības:
z/s Avotiņi
Vairāk nekā 300 veidu veselības augu dažādība ekoloģiski tīrā vidē. Augu pielietojums pārtikā un fitoterapijā. Zaļie kokteiļi, pulveri, fitoprodukti veselībai un fitosuvenīri. Latviskā mantojuma zīme par Tradicionālo ārstniecības augu mūsdienīgu lietojumu.
Saules rasa
Pastaiga daiļdārzā, stādi, garšaugi, ēdamie ziedi, ārstniecības augi – augu spēks. Augu ziedūdeņi/ hidrolāti, to izmēģināšana un sajušana. Burtnieku novada uzņēmēju gada balva 2018 nominācijā gada mājražotājs un amatnieks.
3x9 zālītes
Plašs klāsts zāļu tējas un to maisījumi. Zālītes ievāktas Vecpiebalgas novadā, ekoloģiski tīrās pļavās un mežos, atbilstoši dabas ritmam un mēness fāzēm. Kaltētas dabīgos apstākļos, saglabājot zālīšu vērtīgās vielas, smaržu un garšu. Dabas taka ar tēju, sīrupu, vīnu degustāciju. Jaunais produkts no dabiskām izejvielām – 3x9 slim
Līdzmaksājums: 24,-EUR (t.sk. PVN), iekļaujot saimniecību apmeklējumus, autobusu (no Ogres tehnikuma) un ēdināšanu.
Brauciena laikā tiek nodrošināti dezinfekcijas līdzekļi, mutes un deguna aizsargmaskas, cimdi, kā arī iespēja autobusā ievērot distanci.
Vietu skaits ierobežots.
Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs, kā arī ģimenes locekļi.
Pieteikšanās līdz 23. jūlijam, aizpildot reģistrācijas formu https://forms.gle/32pLzMrFk3FcfPD29
Papildus informācija:
, 28331239
Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio un video ierakstu veikšana ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.
Saimniecību un mežu apmeklējumi tiek nodrošināti Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD011018/P43
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
SAIMNIECĪBU APMEKLĒJUMĀ NEDRĪKST PIEDALĪTIES PERSONAS, KURĀM NOTEIKTA PAŠIZOLĀCIJA, MĀJAS KARANTĪNA VAI STINGRĀ IZOLĀCIJA, KĀ ARĪ PERSONAS, KURĀM IR ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES