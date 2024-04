Aicina pieteikt Vidzemes jauniešu komandas biznesa ideju konkursam "Biznesa skices"

Pagājušogad konkursam pieteicās 351 komandas jeb 1037 dalībnieki no 26 Latvijas novadiem. Visplašāk pārstāvēta bija Rīga ar 117 komandām. Savukārt, no Vidzemes konkursā piedalījās 101 komanda. Turklāt pusfinālā iekļuva četras komandas – pamatskolu grupā divas komandas no Madonas Valsts ģimnāzijas, savukārt, vidusskolu grupā komandas no Madonas Valsts ģimnāzijas, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas un Ogres tehnikuma. Finālā pamatskolu kategorijā 2. vietu ieguva SMU “Liesma” no Lizuma pamatskolas Gulbenes novadā un uzņēmums ražo priedes koksnes iekuru skaliņus. Savukārt, 3. vietu ieņēma SMU “Kameņmājas” no Madonas Valsts ģimnāzijas, kuru produkts izveidots, lai rūpētos uz uzturētu kamenes ekosistēmā.

““Biznesa skices” ir iespēja jauniešiem iepazīties ar biznesa pasauli – grūtībām un izaicinājumiem, komandas darbu un neatlaidību. Tā ir lieliska iespēja jau skolā vai pirmajos studiju kursos saprast, vai uzņēmējdarbība ir īstais nākotnes ceļš. Konkursa iepriekšējie gadi ir pierādījuši, ka jaunieši ir spējīgi īstenot lieliskas idejas. Arī šogad aicinām konkursā piedalīties pamatskolas, vidusskolas, tajā skaitā profesionālās izglītības iestāžu skolēnus, kā arī bakalaura programmu audzēkņus, īstenot biznesa idejas un attīstīt savu uzņēmēja garu,” norāda Reinis Jansons, Swedbank Finanšu institūta vadītājs.

Konkursā “Biznesa skices” var pieteikties pamatskolu (7.-9. klašu), vidusskolu (10.-12. klašu skolēni un profesionālo vidējo izglītības iestāžu 1.-4. kursa audzēkņi), kā arī augstskolu (bakalaura un 1. līmeņa studiju programmas studenti) komandas. Aicinātas pieteikties gan komandas, kam jau ir savs skolēnu mācību uzņēmums vai biznesa ideja, gan tie, kuriem to vēl nav. Tā ir iespēja jauniešiem darboties biznesa videi pietuvinātos apstākļos un izmēģināt noderīgus rīkus un platformas, kā arī pārbaudīt savas biznesa idejas potenciālu un dzīvotspēju, jo visas idejas vērtēs ne tikai ekspertu žūrija, bet arī potenciālie klienti. Šogad īpaši gaidītas ir biznesa idejas, kas risina iedzīvotāju vajadzības ilgtspējīgā veidā, rūpējoties par planētu un cilvēkiem.

Starp iepriekšējo gadu finālistiem bijuši tādas biznesa idejas kā vietnes kodēšanas apguvei, podi, kas aplaista augus, attīstošās koka konstrukcijas bērniem, ēšanas instruments ar stabilizatoru cilvēkiem ar veselības problēmām, stends elektroskrejriteņu uzlādei un saslēgšanai, dažādas spēles un lietotnes kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai un jaunu prasmju apgūšanai u. c.

Konkurss “Biznesa skices” norisināsies no 3. janvāra līdz 27. martam, kad tiks paziņoti uzvarētāji. Katrā vecuma grupā 1. vietas ieguvēji saņems 1500 eiro, 2. vietas ieguvēji – 1000 eiro, bet komandas, kas iegūs 3. vietu, – 500 eiro pēc nodokļu nomaksas.

