Meistarklases 27.augustā norisināsies no plkst. 16.00-18.00 un to vietu skaists ierobežots, tāpēc aicinām pieteikties laicīgi, rakstot uz e-pasta adresi
Tāpat arī Projekta konkursa “R.A.D.I. – Ogres novadam” ietvaros ir izsludināts vizuālās mākslas konkurss, kas veltīts Ogres Mākslas skolas dibinātājam un ilggadējam skolas direktoram, māksliniekam Pēterim Aulmanim. Konkurss aicina ikvienu Ogres novada iedzīvotāju paņemt krāsas, otas, audeklu vai papīru un iet dabā, pilsētā vērot, saskatīt un iemūžināt. Atrast skaistākās, interesantākās vietas novadā, atrast ko nebijušu vai sen aizmirstu.
Pētera Aulmaņa radošais gars ir bijis klātesošs visu Ogres Mākslas skolas pastāvēšanas laiku. Nu skola jau ir darbojusies 30 gadus. “Tā ir radīta par brīnišķīgu vietu, kur mūsu bērni var attīstīt savus talantus, mācīties, eksperimentēt un pats galvenais – tikt estētiski audzinātiem,” teicis P. Aulmanis. Tas ir bijis galvenais moto, ko ilggadējais direktors ir uzsvēris – ne jau visi audzēkņi kļūs par māksliniekiem, bet visi audzēkņi pratīs saskatīt, ieraudzīt un novērtēt. Un, ja kāds, blakus savam darbam, kādā brīvbrīdī paņems otas, audeklu un ies dabā gleznot, tas būs kā pierādījums skolas misijas piepildījumam.
Konkursā aicināts piedalīties ikviens Ogres novada iedzīvotājs, konkursam darbus iesniedzot brīvā, sev vēlamā tehnikā (ar noteikumiem var iepazīties konkursa nolikumā: PĒTERIM AULMANIM VELTĪTAIS MĀKSLAS DARBU KONKURSS (ogremms.lv) . Darbu iesniegšanas termiņš līdz 30.09.2021.
Projektu finansē Ogres Novada pašvaldība projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) ietvaros.
Informāciju sagatavoja Anda Bīriņa, Ogres Mūzikas un mākslas skolas kultūras pasākumu organizatore