Trešdiena, 18. augusts, 2021 17:01

Aicina pieteikties Ogres novada izglītības darbinieku konferencei

Aicina pieteikties Ogres novada izglītības darbinieku konferencei
Ogres novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Ogres Valsts ģimnāziju 2021. gada 24. augustā no plkst. 10.00 līdz 15.30 organizē Ogres novada izglītības darbinieku konferenci “RADI un RODI iespējas izglītībā”.

Konferencē aicināts piedalīties ikviens izglītības darbinieks, kurš vēlas papildināt savas zināšanas, diskutēt un praktiski darboties, meklējot risinājumus, kā efektīvi izmantot domāšanas, emocionālo procesu un uzvedības regulēšanas rīkus.

Konferences organizatori ir sagatavojuši vērtīgu un uzrunājošu programmu, nodrošinot iespēju piedalīties arī dažādās darbnīcās. Konferences programma ir pieejama šeit. Ja jums interesē dalība pasākumā, lūgums vērsties pie jūsu pārstāvētās izglītības iestādes vadītāja. Pieteikšanās atvērta līdz 2021. gada 20. augusta plkst. 14.00.

Pasākumu var apmeklēt personas ar derīgu Covid-19 sertifikātu. Šis ir pasākums ar atvieglotiem drošības pasākumiem, kuru var apmeklēt vakcinēti vai pārslimojuši cilvēki.

Uz tikšanos konferencē!

