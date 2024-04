Aicina skolēnus doties ceļojumā uz tehnoloģiju pasauli Ieva Vītoliņa

Biedrība “Attīstības un inovāciju mācību centrs” aicina pieteikties Ogres novada skolēnus no 8 līdz 12 gadiem uz radošo darbnīcu nedēļu “Ceļojums tehnoloģiju pasaulē”, kas notiks Ogres tehnikumā no 2022. gada 1. augusta līdz 5. augustam katru dienu no plkst.10:00 līdz 15:00.

Darbnīcu laikā tiks pilnveidotas bērnu tehniskās zināšanas robotikā, konstruēšanā, programmēšanā, fizikā un modelēšanā. Darbnīcu noslēgumā ikviens varēs iepazīties ar robotikas pamatelementiem atvērtajā robotikas darbnīcā.