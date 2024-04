Aicina skolēnus uz izzinošu piedzīvojumu Enerģētikas muzejā Ķegumā

Līdz šī mācību gada beigām AS "Pasažieru vilciens" nodrošina 50% atlaidi pilnas cenas vilciena biļetēm vienā virzienā vai divos virzienos no jebkuras dzelzceļa stacijas uz Ķegumu (vilciena pietura "Ķegums") un atpakaļ izglītības iestāžu audzēkņu grupām (skolēniem, studentiem) un pavadošajām personām (skolotājiem, pasniedzējiem un citām grupu pavadošajām personām), lai apmeklētu Enerģētikas muzeju.

Sadarbības projekta laikā Enerģētikas muzejs apmeklētāju grupām piedāvā ekskursiju ekspozīcijā gida pavadībā un dažādas izglītojošas nodarbības, tostarp "Ekspedīciju muzejā", kas ir izzinošs piedzīvojums un enerģiski kopā pavadīts laiks ar klasesbiedriem, meklējot atbildes uz jautājumiem par enerģētikas mantojumu, industrijas attīstību un enerģijas ražošanu AS "Latvenergo". Tāpat ikviens apmeklētājs, izmantojot savās viedierīcēs mobilo lietotni "Enerģētikas muzeja mobilais gids", var patstāvīgi izstaigāt muzeju un izzināt Latvijas enerģētikas vēsturi, kā arī iegūt papildinformāciju par muzeja ekspozīcijā apskatāmajiem eksponātiem. Savukārt izstādē "Elektrība dara visu" var iepazīt 20. gadsimtā mājsaimniecībās lietotās elektroierīces, kuras interesanti var salīdzināt ar šodien lietotām.



“Priecājamies klātienē satikt zinātkāros apmeklētājus. Muzeja ekspozīcijā klātienē ir pieejams enerģētikas mantojums, digitālās iespējas dažādu vecumu un interešu apmeklētājiem par enerģētikas industrijas vēsturi un attīstību. Plaša informācija par enerģētikas vēsturi pieejama arī Virtuālajā enerģētikas muzejā šeit: , tomēr klātienē redzētais un dzirdētais spilgtāk paliek atmiņā,” stāsta Ingrīda Lāce, AS "Latvenergo" Starptautisko attiecību un korporatīvās sociālās atbildības direktore.



“Rūpes par atbildīgu resursu patēriņu un ilgtspējīgākām izvēlēm ir būtiskas jau no ļoti agra vecuma, tāpēc esam gandarīti, ka varam palīdzēt skolēniem nokļūt Enerģētikas muzejā Ķegumā, lai izprastu, kā tiek ražota elektroenerģija, kur tā tiek patērēta un kādas ir iespējas to ietaupīt. Turklāt doties ceļā ar elektrovilcienu, kas ir viens no dabai draudzīgākajiem transporta veidiem,” saka AS “Pasažieru vilciens” valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis.



Pieteikšanās – grupas (no 10 līdz 25 cilvēkiem) atbildīgajai personai 5 darba dienas iepriekš nepieciešams pieteikties muzeja apmeklējumam, aizpildot pieteikumu elektroniski šeit: (saziņa informācijas precizēšanai e-pastā: , tālruņi: 67728988, 20208952).



Apskatīt vilciena kustības grafiku un izvēlēties ērtāko reisu iespējams www.pv.lv vai "Pasažieru vilciena" mobilajā lietotnē.