Izstādē iespējams aplūkot audzēkņu labākos darbus, kas tapuši “Zaļās prakses” laikā, kā arī 25 citus darbus, kuri tika pieteikti vizuālās mākslas konkursam “Radi jaunas krāsas Ogres novadā”. Šie konkursa darbi arī tiek vērtēti, lai uzzinātu tos autorus, kuri mēneša beigās, līdz ar izstādes noslēgšanos, tiks apbalvoti. Izstāde, kā arī vizuālās mākslas konkurss norisinās projektu konkursa “R.A.D.I. – Ogres novadam” ietvaros. Turklāt zālē izstādīti arī astoņi Ogres novada iedzīvotāju darbi, kuri tapuši šī projekta ietvaros notikušajā meistarklasē.
OMMS zaļās prakses un P. Aulmaņa piemiņai veltītā izstāde – konkurss.
Zaļā prakse OMMS audzēkņiem ir obligāta mācību programmas sastāvdaļa, kurā bērni ar skolotājiem dodas plenērā zīmēt un gleznot. Šogad “Zaļā prakse” tika saistīta kopā ar “R.A.D.I. – Ogres novadam” projektu – zīmēt un gleznot Ogres skaistās, atpazīstamās vietas, tādā veidā arī popularizējot visiem citiem zīmēšanu un gleznošanu brīvā dabā.
Konkursa “Radi jaunas krāsas Ogres novadā” uzvarētāji svinīgi tiks apbalvoti 27. oktobrī skolas izstāžu zālē.
Informāciju sagatavoja Anda Bīriņa, OMMS