Bruņinieks ir tikai cilvēks, un arī viņam ļoti garšo konfektes. Kādu reizi viņš aizraujas un apēd ļoti daudz šo brīnišķīgo kārumu. Šī notikuma rezultātā, pavisam negaidot, viņu piemeklē zobu sāpes. Kā jau īstens Bruņinieks, viņš ir pieradis stāties pretī savam pretiniekam, un uz cirtienu atbildēt ar cirtienu. Bet te sāp viņa paša zobi. Kas būs pretinieks šajā cīņā? Meklējot dažādus risinājumus šai situācijai, Bruņinieks pierāda savu cēlumu un nezaudē drosmi, lai gūtu varoņa cienīgu rezultātu.
Izrādes varoņu lomās iejutīsies Latvijas leļļu teātra aktieri Baiba Vanaga, Artūrs Putniņš.
Izrāde ilgs 1 stundu un 10 minūtes un to ieteicams apmeklēt bērniem no 4 gadu vecuma.
Biļetes uz izrādi BRUŅINIEKS, KURAM SĀPĒJA ZOBI var iegādāties Ogres novada Kultūras centra kasē, BIĻEŠU PARADĪZES tīklā un internetā
Biļetes cena EUR 10, EUR 7 ar 3+ Ģimenes karti, Ogres novadnieka karti vai aplikācijas kodu (tikai kasēs).
Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem, lai apmeklētu izrādi, pasākuma norises vietā visiem apmeklētājiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
No 12 gadu vecuma jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies, izslimojusi vai testēta. Pasākuma laikā, jāievēro fiziskās distancēšanās noteikumi.
Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām