Lielās Piektdienas koncerta programmu veidos spilgtākie pareizticīgo baznīcas mūzikas skaņdarbi, dažādu laiku, kultūras tradīciju un konfesiju liturģiskie dziedājumi un Lielā gavēņa dziedājumi. Koncertā tiks atskaņoti arī tādu mūsdienu latviešu komponistu kā Riharda Dubras, Ērika Ešenvalda, Andreja Selicka u.c. darbi.
Kamerkoris "Logos" ir profesionāls vīru koris, kura pamata repertuāru veido garīgā mūzika. Savu starptautisko atpazīstamību koris ieguvis ar pareizticīgās mūzikas programmu atskaņojumiem. Kolektīvu veido 12 vīri ar ilggadīgu dziedāšanas pieredzi Latvijas profesionālajos koros un citos kolektīvos. Kora mākslinieciskais vadītājs un diriģents ir virspriesteris Joans Šēnroks.
Lielās Piektdienas koncertu "Kyrie, eleison" organizē RKTMC "Mazā Ģilde".
Ieeja koncertā bez maksas. Tiešraide pieejama www.mazagilde.lv un www.facebook.com/MazaGilde.
Koncerta ieraksts šeit:
Informāciju sagatavoja Elīna Čipāne, RKTMC "Mazā Ģilde" Projektu vadītāja