Ceturtdiena, 09.10.2025 23:57
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:57
Elga, Elgars, Helga
Svētdiena, 8. maijs, 2022 08:05

Aicina uz Mātes dienai veltītu koncertu tiešraidē

Aicina uz Mātes dienai veltītu koncertu tiešraidē
Svētdiena, 8. maijs, 2022 08:05

Aicina uz Mātes dienai veltītu koncertu tiešraidē

Svētdien, 8. maijā plkst. 17.00 aicinām uz Mātes dienai veltītu koncertu "Smilšu rausis". Koncertā uzstāsies Marts Kristiāns Kalniņš, Kristīne Kārkle - Kalniņa un Edgars Kārklis. Mākslinieku trio piedāvās emocionālu koncertprogrammu, kurā atskaņos latviešu tautas dziesmu aranžijas un klausītāju iemīļotās Imanta Kalniņa dziesmas.

Ieeja koncertā bez maksas.


Koncerta tiešraide un ieraksts www.facebook.com/MazaGilde un www.mazagilde.lv.

Informāciju sagatavoja Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrs "Mazā Ģilde"

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?