Ieeja koncertā bez maksas.
Koncerta tiešraide un ieraksts www.facebook.com/MazaGilde un www.mazagilde.lv.
Informāciju sagatavoja Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrs "Mazā Ģilde"
Svētdien, 8. maijā plkst. 17.00 aicinām uz Mātes dienai veltītu koncertu "Smilšu rausis". Koncertā uzstāsies Marts Kristiāns Kalniņš, Kristīne Kārkle - Kalniņa un Edgars Kārklis. Mākslinieku trio piedāvās emocionālu koncertprogrammu, kurā atskaņos latviešu tautas dziesmu aranžijas un klausītāju iemīļotās Imanta Kalniņa dziesmas.
Ieeja koncertā bez maksas.
Koncerta tiešraide un ieraksts www.facebook.com/MazaGilde un www.mazagilde.lv.
Informāciju sagatavoja Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrs "Mazā Ģilde"