Aicina uz nodarbību par jaunākajām tendencēm bērnu audzināšanas jomā

Būt par mammu un tēti nav viegls uzdevums, jo vecākiem jābūt stingriem un mīļiem vienlaikus – viņiem ir gan jāradina savas atvases pie disciplīnas, gan arī jākļūst par bērnu draugiem un uzticības personām. Taču, kā veiksmīgi savienot šīs lomas?

Mēdz sacīt, ka ģimenē, līdzīgi kā dzīvē, kādam vienmēr ir jābūt “labajam” tēlam, bet kādam – “sliktajam”. Taču šis uzskats ir maldīgs! Eksperti uzskata, ka šīs lomas var savienot, ja ģimenē tiek veidotas cieņpilnas attiecības. Piemēram, vecāki ne vien runā un nosaka, ko drīkst un nedrīkst, bet arī ieklausās bērnos – viņu vēlmēs un vajadzībās.

Nav šaubu, ka teorija ir viena lieta, bet prakse – pavisam cita. Oveselība šā gada 15. martā 19.00 sadarbībā ar Birzgales pirmskolas izglītības iestādi “Birztaliņa” organizēs Ogres novada iedzīvotājiem izglītojošu bezmaksas nodarbību “Jaunākās tendences bērnu audzināšanas jomā”, kas īpaši saistoša būs pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem. Tās laikā skaidrosim galvenos bērnu audzināšanas principus:

-Kā disciplinēt bērnu, nepazaudējot autoritāti viņa acīs?
-Kā aiz bērna niķiem pamanīt viņa emocionālās vajadzības?
-Kā runāt ar bērnu, lai viņš tevi sadzirdētu?
-Ko bērns sagaida no kopīgi ar vecākiem pavadītā laika?


Oveselība nodarbību organizē, īstenojot ESF projektu "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031)

