Plkst. 20.00 uzstāsies Daumants Kalniņš programmā DROŠINĀJUMS, kur mākslinieks jūs vilinās muzikāli liriskā un poētiskā noskaņojumā, bet plkst. 22:30 aicinām ieskandināt jauno sezonu ar grupu VINTĀŽA dejojot un līksmojot labākajās balles tradīcijās.
Biļetes iepriekšpārdošanā pieejamas BIĻEŠU PARADĪZES kasēs:
Biļetes iegādāties koncertam un ballei iespējams šeit:
Biļetes iegādāties ballei iespējams šeit:
Kā arī LdNKC biļešu kasē līdz 17. septembra plkst. 22:30.
Lai nodrošinātu biļešu un COVID-19 sertifikātu pārbaudi, lūdzam ierasties uz koncertu no plkst. 19.00, koncerta sākums plkst. 20.00. Balles sākums plkst. 22:30.
Ienākšana pasākumā ar derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.
Informāciju sagatavoja Vita Skutele, Lielvārdes kultūras nama kultūras projektu vadītāja