Aicina uz rudens sezonas atklāšanas koncertballi Lielvārdē

17. septembrī, plkst. 20.00, Lielvārdes kultūras nama lielajā zālē, norisināsies rudens sezonas atklāšanas koncertballe.

Plkst. 20.00 uzstāsies Daumants Kalniņš programmā DROŠINĀJUMS, kur mākslinieks jūs vilinās muzikāli liriskā un poētiskā noskaņojumā, bet plkst. 22:30 aicinām ieskandināt jauno sezonu ar grupu VINTĀŽA dejojot un līksmojot labākajās balles tradīcijās.

Biļetes iepriekšpārdošanā pieejamas BIĻEŠU PARADĪZES kasēs:
Biļetes iegādāties koncertam un ballei iespējams šeit: 
Biļetes iegādāties ballei iespējams šeit: 

Kā arī LdNKC biļešu kasē līdz 17. septembra plkst. 22:30.

Lai nodrošinātu biļešu un COVID-19 sertifikātu pārbaudi, lūdzam ierasties uz koncertu no plkst. 19.00, koncerta sākums plkst. 20.00. Balles sākums plkst. 22:30.

Ienākšana pasākumā ar derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.


Informāciju sagatavoja Vita Skutele, Lielvārdes kultūras nama kultūras projektu vadītāja

