Ceturtdiena, 09.10.2025 22:57
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:57
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 13. decembris, 2021 14:10

Aicinām skatīties OMMS audzēkņu Ziemassvētku ieskaņas koncertu!

Aicinām skatīties OMMS audzēkņu Ziemassvētku ieskaņas koncertu!
Pirmdiena, 13. decembris, 2021 14:10

Aicinām skatīties OMMS audzēkņu Ziemassvētku ieskaņas koncertu!

Gaidot Ziemassvētkus, Ogres Mūzikas un mākslas skolas (OMMS) Lielajā zālē 17. decembrī, plkst. 17.30 norisināsies mūzikas jomas audzēkņu Ziemassvētku ieskaņas koncerts. Koncerta programmā būs iespēja dzirdēt gan populāras Ziemassvētku melodijas, gan arī latviešu un ārzemju komponistu radītus klasiskās mūzikas skaņdarbus.

Ziemassvētku ieskaņas koncerta tiešraidi visi interesenti varēs skatīties skolas YouTube kanālā šeit:
Pievienojies tiešraidei un ieskandini svētkus savās mājās!

Informāciju sagatavoja OMMS kultūras pasākumu organizatore Diāna Liepiņa

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?