Gaidot Ziemassvētkus, Ogres Mūzikas un mākslas skolas (OMMS) Lielajā zālē 17. decembrī, plkst. 17.30 norisināsies mūzikas jomas audzēkņu Ziemassvētku ieskaņas koncerts. Koncerta programmā būs iespēja dzirdēt gan populāras Ziemassvētku melodijas, gan arī latviešu un ārzemju komponistu radītus klasiskās mūzikas skaņdarbus.
Ziemassvētku ieskaņas koncerta tiešraidi visi interesenti varēs skatīties skolas YouTube kanālā šeit:
Pievienojies tiešraidei un ieskandini svētkus savās mājās!
Informāciju sagatavoja OMMS kultūras pasākumu organizatore Diāna Liepiņa