Šogad sacensības notiek 3 posmos – no februāra līdz maijam sacensības noris skolā un/vai bibliotēkā, sākot ar aprīli līdz pat vasaras beigām tiks īstenots reģionālais fināls un septembrī Rīgā plānots nacionālais fināls.
Līdz 11.aprīlim skolēni ir aicināti pieteikt savu dalību sacensībās, sazinoties ar reģionālo kuratori – Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas galveno bibliotekāri Gunu Ozolu-Stulpāni, rakstot uz e-pastu: .
Mēneša laikā, t.i., līdz 9.maijam, skolēnam individuāli, ar skolotāja vai skolas bibliotekāra palīdzību būs jāsagatavo savs lasījums, tas jānofilmē un jāievieto vietnē padlet.com. Piesakoties dalībai sacensībās, reģionālais kurators nodrošinās ar detalizētu informāciju par to, kas, kur un kā jādara.
Pēc video iesniegšanas tas tiks vērtēts pēc vairākiem kritērijiem – tā atbilstība sacensību priekšnosacījumiem, piemēram., lasījums būtiski nepārsniedz 3 minūtes, ir apmierinošā kvalitātē u.tml.). Konkursa nosacījumiem atbilstošie video tiks apstiprināti, bet neatbilstošie – dzēsti.
Līdz 31.maijam kompetenta žūrija izvērtēs, kurš kļūs par Ogres reģiona Skaļās lasīšanas sacensības 2021 uzvarētāju. Šogad arī citiem konkursa dalībniekiem un viņu līdzjutējiem būs iespēja vērtēt iesniegtos video. 31.maijā arī tiks paziņots skolēns, kurš kļuvis par Ogres reģiona Skaļās lasīšanas sacensības skatītāju simpātiju.
Piedaloties Skaļās lasīšanas sacensībās, skolēnam tiek dota iespēja kļūt par lasīšanas čempionu un konkurēt vietējā, reģionālā un valsts līmenī. Valsts lasīšanas čempions tiks izraudzīts nacionālajā finālā Gaismas pilī, kur, ja pulcēšanās noteikumi atļaus, uz finālu tiks aicināta visa reģionālā uzvarētāja klase.
Iepriekšējo trīs gadu Skaļās lasīšanas sacensību gan reģionālā, gan valsts līmeņa uzvarētāji atzīst, ka uzvara pozitīvi ietekmējusi viņu attieksmi pret lasīšanu, viņi sākuši lasīt daudz vairāk, uzlabojies vārdu krājums, prasme un drosme paust savas domas, iedvesmot citus, izmēģināt spēkus arī rakstīšanā.
Skaļās lasīšanas sacensību nacionālais uzvarētājs uz gadu kļūst arī par LNB Bērnu direktoru un iegūst ceļojošo balvu savai skolai. Balvu fondā ir arī dāvanu kartes grāmatu iegādei. Bērnu direktora pienākumos ietilps bērnu literatūras un bibliotēku pakalpojumu vērtēšana, sava viedokļa izklāstīšana medijiem, kā arī LNB lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" atbalsts.
Skaļās lasīšanas sacensību 2017.gada septembrī uzsāka LNB kopā ar Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomi, bibliotēkām un skolām visā Latvijā. Ideja par kampaņas rīkošanu aizgūta no Nīderlandes, kur konkurss norisinās jau vairāk kā 25 gadus, iesaistot katru gadu ap miljonu skolēnu. Latvijā iniciatīva iecerēta, lai mazinātu skolēniem raksturīgo neadekvāti zemo lasīšanas prasmju pašnovērtējumu. Sacensību mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.
Vairāk informācijas šeit:
Informāciju sagatavoja Ogres Centrālā bibliotēka