Jau vairāk, kā 15 gadus Aigara Lapsas fotogrāfijas publicē gan ASV, gan Eiropas blūza žurnāli, izdotas 3 ekskluzīvas kvalitātes portretu foto albumi, dalība daudzās foto izstādēs. Aigars ir atzīts par savējo lielajā pasaules blūza ģimenē par spēju ieraudzīt un notvert to brīnišķīgo mūziķa radīšanas mirkli, to dievišķo dzirksti, kad mīlestība atklājas sejā, ķermeņa valodā, emocijās, krāsās.
Izstāde būs apskatāma darba dienās no 10.00 līdz 19.00.
Pēc izstādes atklāšanas plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centra Deju zālē Latvian Blues Band aicina uz dejām un blūza melodijām piepildītu vakaru koncertā DEJO BLŪZU!
Biļetes uz koncertu var iegādāties Biļešu paradīzes kasēs un internetā šeit:
Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.