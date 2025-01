Aivars Samsons cer tuvākajos gados uzlabot Jumpravas pamatskolas stadionu

Runājot par pagasta pārvaldes vadītāja ikdienu, nevar nepieminēt pagasta ceļus – tie Jumpravas pagastā ir 53 km garumā, un vēl ielas 6,5 km Jumpravā un Dzelmēs. “Saprotama ir iedzīvotāju vēlme pārvietoties pa labiem ceļiem, mums pieejamā finansējuma iespēju robežās ceļus arī uzturam. Mūsu pagasta ceļu ikdienas uzturēšanu veic SIA “VIA Mežs”, kas izraudzīta iepirkuma rezultātā. Nenoliedzami, gribētos vairāk ceļa posmu stāvokli uzlabot, bet jāapzinās, ka izmaksas ir augstas un gribēšana nesakrīt ar varēšanu. Pagājušajā gadā izdevās noasfaltēt 180 m garu pašvaldības ceļa posmu, kas, manā vērtējumā, ir ļoti daudz. Pastāvīgi aktuāls ir arī ielu apgaismojuma pilnveidošanas jautājums – soli pa solim ejam uzlabojumu virzienā, bet darāmā vēl gana,” stāsta pagasta pārvaldes vadītājs.

Jumpravas pagasta iedzīvotāji ir priecīgi, ka valsts autoceļu posmā no Jumpravas līdz Dzelmēm tagad klāj jauns asfalta segums – pavisam cita braukšana nekā iepriekš, kad šis ceļa posms bija vienās bedrēs. “Mana nopelna šī ceļa seguma atjaunošanā nav, ja nu vienīgi pieskatīšana no pašvaldības puses remonta laikā un iedzīvotāju vēlmju uzklausīšana, jo tas ir VSIA “”Latvijas Valsts ceļi” pārziņā un pārbūve veikta par valsts budžeta līdzekļiem. Esmu pārliecināts, ka ceļa remontdarbu uzsākšanu un arī savlaicīgu pabeigšanu sekmēja novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa neatlaidība sarunās ar valsts institūcijām. Katrā ziņā pagasta iedzīvotāji ir ļoti apmierināti ar iznākumu,” atklāj A. Samsons.

Pārvaldes vadītājs atzinīgi vērtē pārmaiņas saistībā ar pašvaldības meža teritoriju apsaimniekošanu novadā. Pēc jaunā Ogres novada izveides šī darbības joma kopš 2022. gada ir nodota Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūras pārziņā, pagastu meži nodoti tās bilancē. “Līdz šīm pārmaiņām pašvaldībai piederošo mežu apsaimniekošana bija katra pagasta pārvaldes pārziņā, tagad to veic profesionāļi, un tieši šis profesionālais aspekts ir ļoti būtisks mūsu novada “zaļā zelta” saimnieciskajā izmantošanā tagad un nākotnē,” atzīst A. Samsons.

Estrāde Jumpravas pagasta centrā bija slēgta kopš 2015. gada, 2022. gada rudenī sākās šī kultūras objekta pārbūve un jau 2023. gada 9. jūnija vakarā estrāde tika atklāta – ar leģendārās grupas “Jumprava” koncertu un jau gadiem ilgi nepieredzētu apmeklētāju skaitu.

“Ir atjaunota estrāde, labiekārtota tās teritorija, sporta laukumi – tas ir milzīgs ieguvums un potenciāls kultūras dzīves pilnveidošanai, to vēl neesam tā pa īstam novērtējuši. Jāatzīst, ka neesam arī apzinājuši estrādes izmantošanas iespējas. Jā, rīkojam tajā savus, pašvaldības pasākumus, pagasta svētkus, bet ar to ir par maz. Lai mūsu skaistā estrāde tiktu izmantota daudz jaudīgāk, ir jāaicina šurp populāras mūzikas grupas un citi mākslinieki, un apmeklētāji būs – esmu par to pārliecināts, un ne tikai jumpravieši, jo vilcienu satiksme ir laba, dzelzceļa stacija vien pāris minūšu attālumā no estrādes, pagasta centrā ir gana daudz vietas automašīnu novietošanai. Estrādes “apgūšanā” mums vēl ir daudz darāmā,” par renovēto estrādi runājot, atzīst pagasta pārvaldes vadītājs.