Izslāpuši pēc kultūras pasākumiem, jumpravieši un citi ļaudis 21. augustā satikās Jumpravā, lai pavadītu pēcpusdienu un vakaru svētku noskaņās!

Sadarbībā ar biedrības “Jumpravas māmiņu klubs” galveno darītāju Janu Rutmani bija sagatavota spēle ar orientēšanās elementiem, kurā izpildot dažādus uzdevumus bija iespēja tikt pie kārdinošām balvām! Kopā spēlē piedalījās un visus uzdevumus izpildīja 15 komandas.

Par muzikālo noformējumu pasākuma laikā rūpējās Lēdmanes muzikanti ar skaistu ziņģu programmu, bet vakara saulriets tika sagaidīts grupas “Dakota” pavadībā.

Jumpravas kultūras nams saka lielus pateicības vārdus tiem, kas iesaistījās pasākuma tapšanā – Jumpravas pagasta pārvaldes darbīgajam un atsaucīgajam kolektīvam, skaņotājam Jānim Ostrovskim, spēles idejas autorei Janai Rutmanei, brīvprātīgajiem – Karlīnai Rutmanei, Edžum Rutmanim, Elīzai Muzikai, Luīzei Strautmanei.

Šim pasākums nebūtu iespējams bez draugiem un sadarbības partneriem – Sia “Māris&Co”, Gaļas nams “Ādaži”, Izklaides parks “Avārijas Brigāde”, Beķereja “Bricēni”, “Lūšu Drava” un Lūšu Taka.

Un paldies arī ikvienam, kas apmeklēja pasākumu, ievēroja visus nepieciešamos drošības noteikumus un padarīja šo dienu par patīkamiem svētkiem Jumpravai!

