Ceturtdiena, 8. janvāris, 2026 11:49

Aizritējusi gada noslēdzošā “Pūčulēnu skolas” nodarbība

Ogres Centrālā biblioteka
Aizritējusi gada noslēdzošā “Pūčulēnu skolas” nodarbība
Foto: OCB
Pirms garajām svētku brīvdienām, 20. decembrī, latvisko Ziemassvētku prieks un ziemas gaismas svētki tika uzburti arī “Pūčulēnu skolā”.

Mazie nodarbības apmeklētāji noskaidroja, kādus dabas materiālus senāk izmantoja svētu rotājumu darināšanai, kas ir ķekatas, kad tajās dodas un kam svētkiem nepieciešams koka bluķis. Gluži kā īsti ķekatnieki mazie tērpās dzīvnieku maskās un piedalījās latviešu tautas rotaļā “Adat, bērni, ko adati”.
Svētku noskaņu lieliski palīdzēja uzburt arī pasakas un stāsti. Šoreiz katras grupiņas dalībnieki atbilstoši vecumam klausījās divu brīnišķīgu grāmatiņu lasījumā – Margaritas Stārastes “Ziemas pasaka” un Mirdzas Timmas “Sidraba egle”. Nodarbības noslēgumā katrs izgatavoja savu eglītes rotājumu, saņēma rūķa saldos pārsteigumus un izlozēja dāvaniņu.
Svētku prieks un kopā būšana dāvāja siltumu, smaidu un īstu Ziemassvētku sajūtu, bet nodarbību ciklu “Pūčulēnu skoliņa” ar jauniem piedzīvojumiem un gudrībām turpināsim pavisam drīz – 31. janvārī.
Organizējot nodarbību ciklu “Pūces skoliņa”, bibliotēka piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības lasīšanas veicināšanas projektā “Grāmatu starts” Projekts paredzēts 3 – 4 gadus veciem bērniem. Tas uzrunā un iesaista lasīšanā ģimenes, rūpējas par pirmsskolas vecuma bērnu lasītprieku, lasītprasmi, izglītību un personības attīstību, piedāvā izglītojošas, radošas un attīstošas nodarbības bibliotēkās. Rīkojot nodarbības, bibliotēka iesaistās arī sabiedrības iesaistes kustībā augstākā līmeņa lasīšanas atbalstam – “Restarts lasīšanai”.
