30. jūlijā Evanģēliski luteriskās draudzes baznīcā notika Ekumēniskais dievkalpojums ar grupas “Anima Sola” piedalīšanos. Pēc tam Lielvārdes parkā varēja apmeklēt izstādi “Gadsimta krāsās”, kur bija iespējams apskatīt, kā Lielvārde izskatījās agrāk un iepazīties ar tās vēsturi. Kā lielākie, tā arī mazākie svētku viesi turpat varēja spēlēt arī lielformāta spēles.
Lielvārdei 820 pirmajā svētku dienā, visus klātesošos svētkos sveica Ogres mērs Egils Helmanis: “Četri novadi ir saplūduši vienā, mums ir daudz kopīgas tradīcijas un daudz labas lietas. Robežas mēs ceļam savā galvā un bieži vien bailes mēs aizstājam ar nezināšanu un fantāzijām. Jaunajā novadā mēs cienīsim Lielvārdes kultūras vērtības, jūsu tradīcijas, mēs centīsimies, lai pastāv katra Lielvārdes skola. Mēs neko nesolīsim, bet, lai mūsu darbi par mums runā un kopā mēs varam izdarīt daudz vairāk!”
Savukārt vakarpusē Lielvārdes svētkus pie Andreja Pumpura muzeja ieskandināja a cappella grupa “Latvian Voices”, kas izpildīja gan visiem zināmas un iemīļotas dziesmas, gan arī dziesmas no topošā albuma.
Pēc grupas uzstāšanās Daugavā varēja vērot burātāju flotes parādi, kas pulcēja vērotājus gar krastu.
Pašā vakara izskaņā Skulptūru dārzā tika rādīti video materiāli no arhīviem “Gadsimta krāsās” par Lielvārdi, kā arī pusnaktī visiem bija iespēja izmēģināt savus spēkus un piedalīties “Nakc orientēšanās” sacensībās, kas norisinās katru gadu un ir kļuvusi par iemīļotu tradīciju.