Populārākā Gunāra Meijera dziesma ir "Meitene", ar kuru, debitējot 1993. gadā uz "Mikrofona aptaujas" skatuves, arī sākās mūziķa ceļš uz lielās estrādes. Pēc diviem gadiem klajā nāca arī dziesmu albums, kam sekoja vēl vairāk nekā desmit mūzikas albumu.
Gunārs Meijers mācījās Rīgas 8. vidusskolā, kur spēlēja Edvīna Zariņa vadītajā ansamblī. Vēlāk izveidoja savu apvienību "GIGA". Dziedājis korī "Dziedonis" pie diriģenta Imanta Kokara. 2020. gada novembrī Meijers sarakstīja autobiogrāfisku grāmatu "Čaka ielas meitene vai Latvijas šovbiznesa nezināmās aizkulises", kurā viņš aprakstījis savas dzīves un daiļrades gaitas.
Sarunā ar Latvijas Radio 2 pēc grāmatas izdošanas Meijers atzina, ka viņa mīļākā dziesma ir "Manai tautai".