Ceturtdiena, 09.10.2025 20:59
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:59
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 17. jūnijs, 2021 20:02

Aizsaulē devies mūziķis Gunārs Meijers

LSM.lv
Aizsaulē devies mūziķis Gunārs Meijers
Mūžībā devies dziesminieks Gunārs Meijers
Ceturtdiena, 17. jūnijs, 2021 20:02

Aizsaulē devies mūziķis Gunārs Meijers

LSM.lv

63 gadu vecumā mūžībā devies dziesminieks Gunārs Meijers, portālā "Facebook" informēja mūziķa meita Līga Dzelmane.

Populārākā Gunāra Meijera dziesma ir "Meitene", ar kuru, debitējot 1993. gadā uz "Mikrofona aptaujas" skatuves, arī sākās mūziķa ceļš uz lielās estrādes. Pēc diviem gadiem klajā nāca arī dziesmu albums, kam sekoja vēl vairāk nekā desmit mūzikas albumu.

Gunārs Meijers mācījās Rīgas 8. vidusskolā, kur spēlēja Edvīna Zariņa vadītajā ansamblī. Vēlāk izveidoja savu apvienību "GIGA". Dziedājis korī "Dziedonis" pie diriģenta Imanta Kokara. 2020. gada novembrī Meijers sarakstīja autobiogrāfisku grāmatu "Čaka ielas meitene vai Latvijas šovbiznesa nezināmās aizkulises", kurā viņš aprakstījis savas dzīves un daiļrades gaitas.

Sarunā ar Latvijas Radio 2 pēc grāmatas izdošanas Meijers atzina, ka viņa mīļākā dziesma ir "Manai tautai".

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?