Aizvadīta izstādes atklāšana Ogres Mūzikas un mākslas skolā

Visu gadu jaunie mākslinieki cītīgi strādājuši un krājuši savus darbiņus, un tagad pavasarī varam tos izrādīt krāšņās izstādēs. Mazo mākslinieku darbu izstādes no citām parasti atšķiras ar to, ka darbi ir koši, krāsaini, priecīgi, varbūt tajos parādās arī kāda skumjāka nots, bet tie vienmēr ir patiesi. Direktora vietniece uzsvēra arī pedagoga svarīgumu un lielo ieguldījumu darbu tapšanā, sakot to, ka pedagogs ir tas, kurš caur dažādiem interesantiem uzdevumiem, palīdz bērniem izteikt savas emocijas un sajūtas radošā darbā.





Šogad pirmā interešu izglītības grupu audzēkņu izstāde ir tapusi jo īpaši krāšņa un spilgta, līdz ar to, ieejot Izstāžu zālē, sajūtas visnotaļ ir jautras, pavasarīgas un ar priecīgu noskaņu.





Lielu paldies par ieguldīto darbu Ogres Mūzikas un mākslas skola izsaka skolotājām Inesei Kleinei-Pētersonei, Astrīdai Mazulei, Zanei Raičenokai-Raišonokai un Inesei Karpovai.





Aicinām apskatīt izstādi darba dienās no plkst. 10:00-19:00 līdz 28. aprīlim, kad šo izstādi nomainīs interešu izglītības grupu audzēkņu darbu izstādes otrā daļa.