Pasākumu svinīgi atklāja skolas direktors Atvars Lakstīgala. Atvērto durvju dienā apmeklētāji varēja dzirdēt OMMS Mūzikas jomas nodaļu - Vokālās nodaļas/kora klases, Taustiņinstrumentu, Sitaminstrumentu, Stīgu instrumentu nodaļas un Pūšaminstrumentu nodaļas koncertus.
Papildu šiem koncertiem, pēc ilga pārtraukuma, skatītāji dzirdēja arī direktora Atvara Lakstīgalas vadīto orķestri un varēja nedaudz ielūkoties orķestra mēģinājumu ikdienā- novērot instrumentu skaņošanas procesu, ko parasti koncertos skatītāji nepieredz.
Apmeklētājiem bija iespēja apskatīt Mākslas jomas audzēkņu ikdienu un piedalīties nodarbībās kopā ar jaunajiem māksliniekiem.
Ogres Mūzikas un mākslas skola izsaka lielu paldies Ogres Centrālajai bibliotēkai, Ogres Vēstures un mākslas muzejam par brīnišķīgo uzņemšanu un iespēju darboties, ciemojoties pie jums! Paldies visiem, kuri piedalījās!
Lai apskatītu informāciju par Mūzikas un Mākslas jomu, aizpildītu uzņemšanas iesniegumu, dodies uz OMMS mājaslapu.
Informāciju sagatavoja Diāna Liepiņa, Ogres Mūzikas un mākslas skolas kultūras pasākumu organizatore