Ceturtdiena, 09.10.2025 23:57
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:57
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 5. maijs, 2022 07:50

Aizvadīta Ogres Mūzikas un mākslas skolas Atvērto durvju diena

Aizvadīta Ogres Mūzikas un mākslas skolas Atvērto durvju diena
Ceturtdiena, 5. maijs, 2022 07:50

Aizvadīta Ogres Mūzikas un mākslas skolas Atvērto durvju diena

29. aprīlī Ogres Mūzikas un mākslas skola skanīgi un radoši aizvadīja Atvērto durvju dienu RADOŠI KOPĀ.

Pasākumu svinīgi atklāja skolas direktors Atvars Lakstīgala. Atvērto durvju dienā apmeklētāji varēja dzirdēt OMMS Mūzikas jomas nodaļu - Vokālās nodaļas/kora klases, Taustiņinstrumentu, Sitaminstrumentu, Stīgu instrumentu nodaļas un Pūšaminstrumentu nodaļas koncertus.

Papildu šiem koncertiem, pēc ilga pārtraukuma, skatītāji dzirdēja arī direktora Atvara Lakstīgalas vadīto orķestri un varēja nedaudz ielūkoties orķestra mēģinājumu ikdienā- novērot instrumentu skaņošanas procesu, ko parasti koncertos skatītāji nepieredz.

Apmeklētājiem bija iespēja apskatīt Mākslas jomas audzēkņu ikdienu un piedalīties nodarbībās kopā ar jaunajiem māksliniekiem.

Ogres Mūzikas un mākslas skola izsaka lielu paldies Ogres Centrālajai bibliotēkai, Ogres Vēstures un mākslas muzejam par brīnišķīgo uzņemšanu un iespēju darboties, ciemojoties pie jums! Paldies visiem, kuri piedalījās!

Lai apskatītu informāciju par Mūzikas un Mākslas jomu, aizpildītu uzņemšanas iesniegumu, dodies uz OMMS mājaslapu

Informāciju sagatavoja Diāna Liepiņa, Ogres Mūzikas un mākslas skolas kultūras pasākumu organizatore

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?