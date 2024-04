Aizvadīta piektā vidusskolēnu neformālā konference ROSINĀTAVA’23

Konferenci “Par draugiem un asarām, par smiekliem un vasarām” vadīja harizmātisks duets - modele Māra Sleja un Jaunā Rīgas teātra aktieris Ritvars Logins. Konferenci atklāja ar Valsts prezidenta Egila Levita apsveikumu dalībniekiem, uzsverot, ka “tās izvēles, ko jūs izdarāt šodien, ir un būs pamats mūsu sabiedrības un valsts attīstībai''.

Kā pirmā Rosinātāja uz skatuves ar savu stāstu kāpa Ulla Zirne, kura aicināja jauniešus nekad nepārstāt pilnveidoties, vienmēr sekot aicinājumiem un kopt savu personību. Par izaicinājumiem un to pieņemšanu diskutēja grupas ''Citi Zēni'' solists Jānis Pētersons, Pieci.lv ''Rīta radio'' vadītāja Lota Ulmane un '"Ai Production'' vadītāja Aiga Baikova.

Otro pasākuma daļu ar savu prezentāciju iesāka ''Eiropas Savienības mājas'' izglītības eksperte Liene Valdmane, bet turpinājumā par labdarību un palīdzēšanu citiem diskutēja Biznesa augstskolas Turība Studējošo pašpārvaldes Goda biedrs Nikola Kovaļevska un ''Dod pieci'' idejas autors Toms Grēviņš, kurš rosināja jauniešus degošām acīm darīt labas lietas un panākt, lai visi par to redz un dzird, un tādējādi pamudināt citus piedalīties un darīt kaut ko labā mērķa vārdā.

''Man visu laiku prātā bija doma, ko par mani padomās radi? Es sevi cenzēju, un tas mani bloķēja, es nejutos līdz galam brīvi un līdz galam laimīgs par to, ko es daru. Tiklīdz to atslēdzu un sapratu, ka tu dari to tieši tā, kā tu vēlies darīt, tev ir savs stāsts, tev ir savi vārdi, ko tu vēlies ielikt dziesmā, tajā brīdī man sāka izdoties,'' šādi par savu karjeras virziena maiņu pastāstīja reperis ZEĻĢIS, bet balvas ''Gada komiķis 2022'' ieguvējs Kalvis Troska novadīja joku meistarklasi un dalījās pieredzē, kā viņam dzīvojas ar humoru plecu pie pleca.

Ar balsošanas palīdzību pasākuma laikā tika noskaidroti ROSINĀTAVA'23 skolu uzdevuma uzvarētāji, un par tiem kļuva Ogres Valsts ģimnāzijas 10.g klase. Par konferences skolas uzdevuma izpildi viņi ieguva profesionāļu veidotu reklāmas videoklipu no radošās aģentūras ''Ai Production'', bet visas TOP3 klases ieguva dāvanu kartes aktīvai atpūtai no pasākuma atbalstītājiem - ''KLIKK centra'', ''Poligon #1'' un ''VR Gaming''.

Pasākuma noslēgumā dalībniekiem bija iespēja izdejoties uz Silent Disco deju plača, kur par mūziku parūpējās DJ Kārlis Blumfelds, kā arī Ritma Institūta audzēkņi DJ Dannie un DJ Deivv!

ROSINĀTAVA'23 tika translēta tiešsaitē un tās ierakstu var noskatīties Rosinātavas Facebook lapā, Youtube platformā vai mājaslapā - www.rosinatava.lv

Pasākums tika organizēts ar Biznesa augstskolas Turība, Ogres novada pašvaldības, Eiropas Savienības mājas un Latvijas Finiera atbalstu. Paldies visiem dalībniekiem – skolēniem un viņu pedagogiem, paldies sadarbības partneriem par iesaisti konferences tapšanā.