Līdz ar jaunās ēkas atvēršanu priecājamies par cilvēku lielo interesi un arvien pieaugošo apmeklētāju skaitu: ēku dienā apmeklēja, vidēji, 250 cilvēki. Liela daļa no tiem bija mūsu pastāvīgie lasītāji, taču prieks, ka Ogres Centrālajā bibliotēkā ienāk arī tie pilsētas iedzīvotāji, kas līdz šim bibliotēku nav apmeklējuši. Ikviens lasītājs mums ir liela vērtība, tāpēc arī turpmāk gaidīsim visus tos, kuri gatavi iegrimt grāmatu bezgalīgajā pasaulē. Ogres Centrālā bibliotēka ir vieta, kur cilvēki satiek savas grāmatas, bet grāmatas satiek savus lasītājus.
Tiekoties ar lasītājiem, jūtam milzīgu prieka un pozitīvās enerģijas pieplūdumu. Ir tik pacilājoši bibliotēkas telpās redzēt ogrēniešus, kas ar mirdzošām acīm saka: “Mēs esam lepni un aizkustināti, ka mūsu pilsētā ir šāda vieta.” Iepriecina arī dzirdētais Bērnu literatūras nodaļā, kur jaunie lasītāji saviem vecākiem atzīstas, ka, pavadot laiku Ogres Centrālajā bibliotēkā, viņi aizmirsuši par mobilajiem telefoniem. Jauniešu lasītavā valda tik apbrīnojams miers un klusums, ka ir pamatīgi jāieskatās, lai ieraudzītu, ka uz palodzēm sasēduši lasītāji. Maģiski un skaisti!
Ogres Centrālā bibliotēka gaida lasītājus bibliotēkas darba laikā:
pirmdien – piektdien 11.00 – 19.00;
sestdien 10.00 – 16.00.
Katra mēneša pēdējā ceturtdiena – Spodrības diena. Bibliotēka slēgta.
Esiet laipni gaidīti Ogres Centrālajā bibliotēkā!
Informāciju sagatavoja Aija Bremšmite, Ogres Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre