Pasākumā piedalījās skolēni no Lielvārdes pamatskolas, Taurupes pamatskolas, Ogres Valsts ģimnāzijas, Jaunogres vidusskolas, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas, Madlienas vidusskolas un Ogresgala pamatskolas. Arī Ogres novada Jauniešu dome bija izveidojusi savu komandu. Uzdevumus veica 11 komandas, kopumā aktīvi darbojās vairāk nekā 110 skolēni.
Sporta spēles norisinājās visas dienas garumā. Jauniešu iesildīšanos no rīta vadīja biedrības “Visa veida kustība” pārstāvis Agris Pikšens, kuram ļoti ātri un veiksmīgi izdevās jauniešus pozitīvi noskaņot dienas uzdevumam. Pasākuma galvenajā daļā jauniešiem bija jāpiedalās 10 komandas aktivitātēs un 10 individuālajās stafetēs, ko piedāvāja dažādas Ogres novada jauniešu biedrības. Kā pastāstīja Ogres novada Izglītības pārvaldes galvenā jaunatnes lietu speciāliste Dace Nikolaisone, tika apzinātas jauniešu organizācijas, kas aktīvi darbojas novadā, piedāvājot iesaistīties pasākuma veidošanā. Sporta spēlēs aktivitātes organizēja Ogres novada Sporta centrs, biedrība “Visa veida kustība” no Lielvārdes, Ikšķiles jaunsargu vienība, 54. Zemessardzes kaujas atbalsta bataljons, biedrība “Mellene” no Salaspils, aktīvās atpūtas centrs jauniešiem no Lēdmanes, Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība "Talantu kalve", Ogresgala pamatskola, Ogres novada Jauniešu dome, kā arī Ogres novada Izglītības pārvaldes komanda. Liels paldies par atbalstu sporta spēļu organizēšanā Ogresgala pagasta pārvaldei un Ogres novada pašvaldībai. Pēc galvenās daļas jaunieši varēja piedalīties radošajās darbnīcās, kopīgi aprunāties un nodibināt jaunas draudzības.
“Šādas sporta spēles Ogres novadā notiek pirmo reizi. Mēs esam gandarīti par skolēnu atsaucību un ieinteresētību. Šeit, hipodroma teritorijā, ir jūtama ļoti draudzīga un priecīga atmosfēra, par to liecina arī jauniešu pozitīvie smiekli un smaids. Ideja par šāda veida pasākumu radās jau pērn, tomēr Covid-19 pandēmijas apstākļos to nebija iespējams īstenot, tāpēc esam priecīgi, ka šodien visi esam šeit. Šīs nav tikai sporta spēles, tā ir saliedēšanās un sadraudzēšanās skolu starpā, un kur vēl labāk to izdarīt kā sportojot. Liels paldies visām organizācijām, kas iesaistījās un palīdzēja pasākuma norisē,” uzsvēra D. Nikolaisone, kura cer, ka jauniešu pozitīvās atsauksmes ieinteresēs arī citas skolas un nākamgad dalībnieku skaits būs vēl kuplāks. Vaicājot, kā izvēlēta pasākuma norises vieta, D. Nikolaisone norādīja, ka Ogresgalā ir ļoti pateicīga infrastruktūra, hipodromā ir plaša teritorija, kur organizēt dažāda veida atraktīvas spēles.
Pirmās trīs vietas 7.- 9. un 10. – 12. klašu grupās saņēma pateicības balvas, kā arī katra komanda un organizācijas saņēma svētku kliņģerus. Galvenā balva bija ceļojošais draudzības kauss, ko saņēma tā skola, kas kopvērtējumā ieguva vislielāko punktu skaitu abās klašu grupās. Plānots, ka ceļojošais kauss ik gadu nonāks citā skolā, savukārt sporta spēles varēs notikt vai nu pie uzvarētājskolas vai arī jaunieši varēs izvēlēties citu, sev interesantu pasākuma lokācijas vietu.
Kā pastāstīja Ogresgala pamatskolas direktore Vineta Āboltiņa, kura atbalstīja savas skolas komandu, šāda veida pasākums ir iespēja skolēniem saliedēties, pavadīt brīvo laiku kopā, kā arī pārbaudīt savu fizisko sagatavotību. “Disciplīnas ir ļoti interesantas un neparastas, gaisotne ir ļoti pozitīva. Te mēs varam satikt arī citas skolas - skolēnus, kolēģus, kurus neesam satikuši divus gadus. Šodien ir ļoti labi laikapstākļi un man prieks, ka jaunieši dienu pavada šāda veida aktivitātēs.”