Ceturtdiena, 09.10.2025 21:46
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:46
Elga, Elgars, Helga
Svētdiena, 17. oktobris, 2021 09:44

Aizvadītas Skolēnu sporta rudens krosa stafetes

ogresnovads.lv
Aizvadītas Skolēnu sporta rudens krosa stafetes
Svētdiena, 17. oktobris, 2021 09:44

Aizvadītas Skolēnu sporta rudens krosa stafetes

ogresnovads.lv

Īsti rudenīgā dienā, 13.oktobrī, Rembates parkā blakus Lielvārdes kultūras centram tika aizvadītas skolu sporta Rudens krosa stafešu sacensības.

Pirmo reizi šīs sacensības norisinājās nedaudz neierastā formātā, kad katrai skolas komandai tika dots atsevišķs starta laiks tādejādi izvairoties no dažādu skolu skolēnu kontaktēšanās. Tomēr šādam sacensību formātam ir viens neliels mīnuss, kas neļauj sacensību dalībniekiem izbaudīt konkurenci un sajust sāncenšu elpu sacenšoties vienam pret otru klātienē.

Visvairāk uzvaru šajās rudens krosa stafetēs Ogres Valsts ģimnāzijas komandai – pirmās vietas vidusskolas zēnu un meiteņu grupās, kā arī 6./7. un 8./9.klašu grupā meiteņu konkurencē. Ikšķiles vidusskolai uzvaras 4./5.klašu grupā gan zēniem, gan meitenēm.

Pa vienai uzvarai Ķeguma komercnovirziena vidusskolai 8./9. klašu grupā zēniem un Lielvārdes pamatskolas komandai 6./7.klašu grupā meitenēm.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?