Pirmo reizi šīs sacensības norisinājās nedaudz neierastā formātā, kad katrai skolas komandai tika dots atsevišķs starta laiks tādejādi izvairoties no dažādu skolu skolēnu kontaktēšanās. Tomēr šādam sacensību formātam ir viens neliels mīnuss, kas neļauj sacensību dalībniekiem izbaudīt konkurenci un sajust sāncenšu elpu sacenšoties vienam pret otru klātienē.
Visvairāk uzvaru šajās rudens krosa stafetēs Ogres Valsts ģimnāzijas komandai – pirmās vietas vidusskolas zēnu un meiteņu grupās, kā arī 6./7. un 8./9.klašu grupā meiteņu konkurencē. Ikšķiles vidusskolai uzvaras 4./5.klašu grupā gan zēniem, gan meitenēm.
Pa vienai uzvarai Ķeguma komercnovirziena vidusskolai 8./9. klašu grupā zēniem un Lielvārdes pamatskolas komandai 6./7.klašu grupā meitenēm.