Pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam, 2.decembra sniegotajā vakarā Ogres Mūzikas un mākslas skolu (OMMS) ar skanīgiem, mierpilniem un enerģiskiem skaņdarbiem ieskandināja diriģenta Kaspara Ādamsona vadītais Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Simfoniskā orķestra koncerts "Plecu pie pleca. Dejas dzirksts".

Koncerta tiešraidi OMMS kanālā, straumēšanas vietnē YouTube varēja baudīt visi mūzikas cienītāji. Līdz ar sagatavoto JVLMA Simfoniskā orķestra koncertprogrammu, izcilā izpildījumā, tika atskaņoti skaņdarbi kopā ar OMMS audzēkņiem: Kristu Gulbi (vijole), Albertu Vanagu (čells), Esteri Krūzi (klarnete), Elizabeti Emmu Rulli (arfa), Esteri Teibi (flauta) un Ričardu Jeremičevu (sitaminstrumenti). Rektors Guntars Prānis, izsakot lielu prieku par OMMS audzēkņu iesaisti un izpildījumu, jaunajiem mūziķiem pasniedza pateicības rakstu par dalību ikgadējā projektā “Plecu pie pleca”, kura laikā JVLMA Simfoniskais orķestris dodas izbraukumos un uzstājas kopā ar mūzikas skolu audzēkņiem.

Par apburošo un emociju pilno skaņdarbu izpildījumu OMMS sešiem audzēkņiem un JVLMA Simfoniskajam orķestrim, kā arī diriģentam un rektoram pateicas Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktors Atvars Lakstīgala.

Informāciju sagatavoja Diāna Liepiņa, OMMS kultūras pasākumu organizatore

